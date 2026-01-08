Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie, którymi dzieli się zarówno w sieci, jak też z dziennikarzami, wzbudzają wiele kontrowersji, ale też ciekawią.

Tym razem w rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz z Człuchowa pochylił się nad Karolem Nawrockim. Przypomnijmy, że już w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi 2025 wieszczył, że to Rafał Trzaskowski będzie tym, który je przegra.

W rozmowie z "Super Expressem" w 2024 roku, na długo przez wyborami przewidywał, że prezydentem zostanie człowiek, który nie jest znany Polakom. Będzie to silny człowiek. A potem dodałem: on zdradzi Polaków- wspomina w rozmowie z gazetą.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co czeka Karola Nawrockiego w 2026 roku?

Teraz jasnowidz Jackowski podkreśla, że słowa o zdradzie Polaków mogą być odczytane jako przenośnia. Tak jak patrzę na Nawrockiego, to jest człowiek, który wydaje się starający się przypodobać wyborcom i Polsce, tak mi się wydaje - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się nową przepowiednią dotyczącą przyszłości Karola Nawrockiego. Jak wynika z jego wizji głowę państwa w 2026 roku czekają napięte relacje z partią, która poparła go w wyborach prezydenckich, czyli z PiS. Zdaniem jasnowidza z Człuchowa prezydent mocno poróżni się z partią, którą rządzi Jarosław Kaczyński.

Jasnowidz Jackowski o Karolu Nawrockim. Prezydent poróżni się z PiS?

Nawrocki będzie miał przyszły rok trudnym rokiem. Pierwsza rzecz, to prezydent Nawrocki poróżni się z PiS-em. Albo może inaczej, będzie pokazywał, że ma w wielu kwestiach odmienne zdanie jak PiS - mówi jasnowidz Jackowski. Jak wieszczy Jackowski powodem będą m.in. nadchodzące wybory parlamentarne.

Być może będzie to pewna gra przed zbliżającymi się za jakiś czas wyborami do parlamentu. Czuję, że będzie będą spore poróżnienia z PiS, bo poróżnienia z obecną koalicją są, tak? W sensie niepodpisywania niektórych uchwalonych ustaw przez sejm, weta i inne rzeczy - dodaje jasnowidz.