Karol Nawrocki spotkał się z Andrzejem Dudą

W minionym tygodniu w Belwederze odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z byłą głową państwa, czyli Andrzejem Dudą. Głównym punktem tej wizyty była rozmowa wokół książki "To ja. Andrzej Duda", czyli autobiografii byłego prezydenta. Choć z założenia miała to być poważna rozmowa, dla wielu obserwatorów stała się powodem do żartów.

Reklama

Agata Passent zakpiła ze spotkania prezydentów. Dostało się TVN24

Agata Passent, córka Agnieszki Osieckiej, która jest dziennikarką i publicystką, również postanowiła zakpić z tego spotkania. Post zamieściła na swoim Instagramie. Przy okazji uderzyła także w TVN24.

Telewizja TVN24 próbuje wrócić do czasów, gdy miała w ramówce program czytelniczy Xiegarnia? Jeszcze Batyra jako krytycznego recenzenta tu brakuje. Takiej ilości wazeliny to nawet bardzo wysuszona skóra nie wchłonie - napisała Agata Passent.