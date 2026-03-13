Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany w piątek na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia o to, czy planowane wydatki z programu SAFE będą realizowane mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej ten program.

Rząd będzie podejmował działania, aby wszystkie wydatki, które mamy zaplanowane w programie SAFE były realizowane - wskazał Domański.

Podkreślił, że ze strony rządu na pewno będzie „zdecydowana odpowiedź” na to, jak określił Domański, "bardzo niepotrzebne i bardzo złe dla Polski" weto prezydenta. Rząd będzie podejmował zdecydowane działania, aby skorzystać z najtańszego źródła finansowania modernizacji polskiej armii, jakim jest program SAFE - zapewnił minister.

"Zdrada interesów narodowych". Domański zapowiada zdecydowaną odpowiedź rządu

Domański stwierdził jednocześnie, że w jego ocenie prezydenckie weto do programu SAFE jest "zdradą interesów narodowych". To działanie, które utrudnia prowadzenie modernizacji polskiej armii w takiej sytuacji geopolitycznej, jaką mamy do czynienia w tej chwili - ocenił.

Szef MF poinformował także, że Ministerstwo Finansów ma "duży bufor płynnościowy ok. 180 mld na dzień dzisiejszy", bacznie obserwuje sytuację na rynkach i dostosowuje podaż obligacji do warunków rynkowych, które - zdaniem ministra - są bardzo zmienne.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. - Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział w czwartek prezydent Nawrocki. Chwilę później premier Donald Tusk ocenił, że prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota i zapowiedział, że rząd odpowie na tę decyzję w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu w piątek o godz. 9.

Zawetowane przez prezydenta przepisy zakładały stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu nisko oprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.