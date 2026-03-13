Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany w piątek na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia o to, czy planowane wydatki z programu SAFE będą realizowane mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej ten program.

Rząd będzie podejmował działania, aby wszystkie wydatki, które mamy zaplanowane w programie SAFE były realizowane - wskazał Domański.

Podkreślił, że ze strony rządu na pewno będzie „zdecydowana odpowiedź” na to, jak określił Domański, "bardzo niepotrzebne i bardzo złe dla Polski" weto prezydenta. Rząd będzie podejmował zdecydowane działania, aby skorzystać z najtańszego źródła finansowania modernizacji polskiej armii, jakim jest program SAFE - zapewnił minister.

83 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy
83 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy

Zobacz również

"Zdrada interesów narodowych". Domański zapowiada zdecydowaną odpowiedź rządu

Domański stwierdził jednocześnie, że w jego ocenie prezydenckie weto do programu SAFE jest "zdradą interesów narodowych". To działanie, które utrudnia prowadzenie modernizacji polskiej armii w takiej sytuacji geopolitycznej, jaką mamy do czynienia w tej chwili - ocenił.

Reklama

Szef MF poinformował także, że Ministerstwo Finansów ma "duży bufor płynnościowy ok. 180 mld na dzień dzisiejszy", bacznie obserwuje sytuację na rynkach i dostosowuje podaż obligacji do warunków rynkowych, które - zdaniem ministra - są bardzo zmienne.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. - Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział w czwartek prezydent Nawrocki. Chwilę później premier Donald Tusk ocenił, że prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota i zapowiedział, że rząd odpowie na tę decyzję w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu w piątek o godz. 9.

Zawetowane przez prezydenta przepisy zakładały stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu nisko oprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.