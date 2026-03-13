Dominacja Koalicji Obywatelskiej

Z badania przeprowadzonego 9 marca wynika jednoznacznie: Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska zadeklarowało 31,8 proc. respondentów. KO utrzymuje bezpieczny, ponad siedmioprocentowy dystans nad największym rywalem. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem 24,2 proc. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego pozostaje główną siłą opozycyjną, strata do lidera staje się coraz trudniejsza do odrobienia w krótkim terminie.

Konfederacja "rozbija bank", Trzecia Droga w rozsypce?

Największym zaskoczeniem sondażu są notowania formacji prawicowych i rozbicie koalicji rządzącej na poszczególne składowe:

Konfederacja wyrasta na trzecią siłę z wynikiem 14,2 proc.

Co ciekawe, osobno ujęta w badaniu Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz Braun) zdobyła aż 8 proc. poparcia.

Lewica może liczyć na 6,9 proc. głosów.

Dramatycznie prezentują się wyniki partii tworzących dotychczas Trzecią Drogę. W tym zestawieniu PSL notuje zaledwie 4,6 proc., a Polska 2050 Szymona Hołowni szoruje po dnie z wynikiem 0,9 proc. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku startu jako koalicja, ich wyniki sumowałyby się inaczej, jednak badanie pokazuje wyraźny kryzys marek własnych obu ugrupowań. Ponadto Partia Razem, startująca osobno, uzyskała 2,1 proc. głosów.

Sondaż wyborczy z 9 marca 2026 - podsumowanie

Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31,8 proc. respondentów,

głos na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby zaś 24,2 proc.

Konfederację poparłoby 14,2 proc. ankietowanych.

Konfederacja Korony Polskiej (8 proc.),

Lewica (6,9 proc.), PSL (4,6 proc.),

Razem (2,1 proc.)

Polska 2050 (0,9 proc.).

Frekwencja i niezdecydowani

Polacy wciąż wykazują relatywnie wysoką chęć udziału w życiu demokratycznym. Do urn wybiera się 61,3 proc. badanych, z czego:

44 proc. to osoby zdecydowane ("zdecydowanie tak"),

17,3 proc. raczej planuje głosować.

O tym, kto ostatecznie wygrałby bój o mandaty, mogą przesądzić niezdecydowani, których jest obecnie 7,3 proc. Na głosowanie kategorycznie nie wybiera się 37,7 proc. ankietowanych.

Metodologia badania

Sondaż został zrealizowany przez Instytut IBRiS na zlecenie Onetu w dniu 9 marca 2026 roku. Badanie wykonano metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.