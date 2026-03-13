Nawrocki zawetował ustawę o SAFE

Karol Nawrocki postanowił zawetować ustawę o unijnym programie SAFE. Prezydent w czwartek wieczorem ogłosił swoją decyzję w orędziu do narodu. Według prezydenta sprawa jest wykorzystywana politycznie, uderza w bezpieczeństwo Polaków, a w ramach SAFE Bruksela może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług - powiedział.

Radosław Sikorski, szef MSZ zamieścił w mediach społecznościowych serię wpisów w odpowiedzi na decyzję prezydenta.

Sikorski komentuje decyzje prezydenta

Nacjonaliści bardziej nienawidzą Tuska niż kochają Polskę - skomentował.

W drugim wpisie zadrwił z argumentów Karola Nawrockiego.

Kochanie, zdecydowałem, że nie weźmiemy kredytu na dom bo a nuż bank - w którym może być niemiecki kapitał - nam go wypowie jeśli złamiemy warunki. Niech nam to zajmie 45 lat ale zbudujemy go za swoje. Dzieci nie mogą przyjść na świat w domu uzależnionym od obcych - ocenił.

Radosław Sikorski udostępnił dodatkowo artykuł z rosyjskich mediów.

Odpowiedź na krytykę

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker w rozmowie z TV Republika powiedział, że rząd może wciąż przyjąć ustawę o tzw. SAFE 0 proc.

Niestety głos rozsądku, który wskazuje na to, że są potrzebne środki i są one w Polsce, nie jest słyszalny przez premiera polskiego rządu, który po prostu idzie na zwarcie na ścianę, byleby tylko doprowadzić projekt - stwierdził polityk.

Skrytykował władze za użycie sformułowania "zdradę stanu" wobec decyzji prezydenta.

Oni specjalnie używają tak dużych słów, które są kłamstwem, które nie są prawdą, aby po prostu przykryć swoją kompromitację, aby przykryć swoją nieudolność, aby przykryć swoje oszustwo. Szukają takich punktów odniesienia, które odwrócą uwagę opinii publicznej od clue. A clue jest takie, że leży ustawa pana prezydenta. Na stole leży ustawa, która ma gwarancje Narodowego Banku Polskiego. Ustawa, która nas nie zadłuża na lata i którą możemy realizować. Im więcej pytań było dotyczących rządu a propos pożyczki SAFE, tym bardziej rząd agresywnie reagował i tym bardziej nie odpowiadał na te pytania merytorycznie - powiedział Szefernaker.

To pożyczka jest dlatego, że mamy zły stan finansów publicznych. On się rozpoczął w momencie, kiedy Platforma przejęła władzę. 300 miliardów długu rocznie, a my mówimy o zadłużeniu 200 miliardów plus kolejne 180 miliardów odsetek do 2070 roku, czyli wprowadzenie tego długu tylko i wyłącznie dlatego, że oni dzisiaj nieudolnie rządzą - ocenił.

Powiedział, że prezydent nie mógł podpisać ustawy o SAFE, gdyż dotyczyła umowy, "której nie ma". Prezydent nie widział umowy, nie ma do dzisiaj szczegółów tej umowy, która byłaby ostatecznie do podpisu i to jest stawianie prezydenta w takiej sytuacji, stawianie w ogóle całej opinii publicznej, mówienie o tym, że "kto jest za, ten patriota, kto przeciw, ten zdrajca". My się na to nie zgadzamy - komentował.