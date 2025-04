Generał uważa, że relacjach z Rosją mamy stan, który nie jest ani pokojem ani wojną. Rosja postrzega wojnę jako kontinuum i w związku z tym stosowane są środki, które mogą już wyglądać jak wojna, ale prawdopodobnie jeszcze nią nie są - powiedział w rozmowie z "Deutsche Welle".

Podał przykład środków hybrydowych. Innymi słowy, tworzony jest stan, który nie jest już całkiem pokojem, ale nie jest też całkiem wojną. I właśnie w tej szarej strefie się poruszamy, również w naszych stosunkach z Rosją - mówił niemiecki generał.

Rosja się zbroi

Zwrócił uwagę na to, że Rosja obecnie znacznie się dozbraja, produkuje około 1500 czołgów rocznie. I te 1500 czołgów, a także około 4 milionów sztuk amunicji artyleryjskiej, cały materiał, który jest produkowany, co widać, nie trafia bezpośrednio na front w Ukrainie, ale trafia do magazynów, a następnie jest przygotowywany w magazynach lub tam przechowywany - powiedział generał.

Rosja planuje zwiększenie swoich sił zbrojnych do około 1,5 miliona żołnierzy w przyszłym roku. Do tego tworzy struktury wojskowe, okręgi wojskowe na przykład, które są wyraźnie zorientowane na Zachód.

Jeśli następnie połączymy to z intencjami, które możemy odczytać z przemówień Putina i oświadczeń wideo, to z jednej strony wyraźnie pokazuje, że rok 2029 jest punktem, w którym materiał i personel mogą wzrosnąć do takiego stopnia, że atak na terytorium NATO będzie możliwy - ostrzega generał Carsten Breuer.

Odpowiedź krajów Europy

Co powinna zrobić Europa? Zdaniem generała konieczne jest zwiększenie sił zbrojnych. Nasze obliczenia pokazują, że potrzebujemy 460 000 żołnierzy, zarówno rezerwistów, jak i kobiet i mężczyzn w służbie czynnej- powiedział.

Według niego konieczne jest także zwiększenie gotowości operacyjnej.Wszystko, co musimy teraz zrobić, wszystkie nasze wysiłki muszą być ukierunkowane na zwiększenie naszej gotowości operacyjnej, abyśmy mogli sprostać wymaganiom NATO i własnym celom, które już realizujemy - podkreślił generał.

Generalny Inspektor Bundeswehry Carsten Breuer jest doradcą wojskowym rządu Niemiec i najwyższym rangą wojskowym przedstawicielem Bundeswehry, należy też do kierownictwa ministerstwa obrony Niemiec. Odpowiada za ogólną koncepcję obrony wojskowej, a także za dowodzenie siłami zbrojnymi oraz monitorowanie operacji Bundeswehry.