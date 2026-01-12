Do zdarzenia doszło w niedzielę na Lotnisku Chopina.
Ukrainka z napisem "bomba"
Zgłoszenie dotyczyło 29-letniej obywatelki Ukrainy oczekującej na rejs do Zurychu, która poruszała się po pirsie pasażerskim z widocznym na czole napisem "bomba". Informację o zdarzeniu przekazali pracownicy ochrony lotniska – przekazała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.
Reakcja funkcjonariuszy Straży Granicznej
Zareagowali funkcjonariusze Straży Granicznej.
Podróżna została pouczona o możliwości zastosowania wobec niej środków przymusu bezpośredniego w przypadku niewykonywania poleceń służbowych. Kobieta zachowywała się spokojnie, nie była agresywna i stosowała się do wydawanych poleceń – zaznaczyła Bielec.
Kobieta została wylegitymowana oraz poddana szczegółowej kontroli osobistej i kontroli bagażu. Oświadczyła, że napis na czole wykonała szminką dla żartu.
Konsekwencje "żartu"
"Żart" nie skończył się dla kobiety dobrze. Została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Nie poleciała też do Zurychu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję