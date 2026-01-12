Do zdarzenia doszło w niedzielę na Lotnisku Chopina.

Ukrainka z napisem "bomba"

Zgłoszenie dotyczyło 29-letniej obywatelki Ukrainy oczekującej na rejs do Zurychu, która poruszała się po pirsie pasażerskim z widocznym na czole napisem "bomba". Informację o zdarzeniu przekazali pracownicy ochrony lotniska – przekazała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Reakcja funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zareagowali funkcjonariusze Straży Granicznej.

Podróżna została pouczona o możliwości zastosowania wobec niej środków przymusu bezpośredniego w przypadku niewykonywania poleceń służbowych. Kobieta zachowywała się spokojnie, nie była agresywna i stosowała się do wydawanych poleceń – zaznaczyła Bielec.

Kobieta została wylegitymowana oraz poddana szczegółowej kontroli osobistej i kontroli bagażu. Oświadczyła, że napis na czole wykonała szminką dla żartu.

Konsekwencje "żartu"

"Żart" nie skończył się dla kobiety dobrze. Została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Nie poleciała też do Zurychu.