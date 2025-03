Na spotkaniu "Nowe kontury bezpieczeństwa europejskiego" zorganizowanym przez agencję Ukrinform, Wadim Skibicki, zastępca szefa wywiadu wojskowego, powiedział o istniejących scenariuszach możliwego konfliktu zbrojnego: Jest ich sześć związanych z Europą Północną. Europa Północna to rozumie, kraje bałtyckie to rozumieją. Polska także rozumie. Dla Polski istnieją cztery scenariusze możliwego konfliktu zbrojnego. Polska wie, że jest to bezpośrednie zagrożenie.

Według tych informacji "problem ukraiński musi zostać rozwiązany do 2026 r.". Według Skibickiego, "jeśli wojna potrwa jeszcze 5-10 lat, Rosja nigdy nie dogoni USA i Chin i na zawsze pozostanie regionalnym graczem na naszym wschodnioeuropejskim poziomie".

Cztery scenariusze

Dodał, że Rosja w pełni rozumie swoje miejsce i rolę we współczesnym świecie, a także swoją pozycję w systemie globalnego przywództwa. Według niego, wcześniej w Federacji Rosyjskiej taka prognoza była sporządzana na lata 2026-2035 z perspektywą do 2045 roku. Podczas tego planowania okupanci zidentyfikowali cztery scenariusze.

absolutne przywództwo USA,

rosnąca rola Chin,

świat wielobiegunowy, w którym Federacja Rosyjska również siebie widzi,

regionalizacja, czyli lokalne sojusze.

Dodał także, że agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę trwa w rzeczywistości nie od 2014 roku, lecz tuż po rozpadzie ZSRR. Podał przykład aneksji Krymu oraz konflikt w Donbasie jako "część szerszej strategii destabilizacji". Podkreślił, że roszczenia Moskwy wobec Kijowa] sięgają lat 90.