Prezydent Trump zapowiada przejęcie Grenlandii: "Na 100 proc."

Będziemy mieć Grenlandię. Tak. Na 100 proc. – oznajmił prezydent.

Reklama

Wiceprezydent Vance krytykuje Danię

Komentując słowa wiceprezydenta J.D. Vance’a, który powiedział, że nie sądzi, by użycie siły było konieczne do przejęcia Grenlandii, Trump odparł: Nigdy nie wykluczam użycia siły wojskowej. Ale myślę, że są duże szanse, że uda się nam to bez niej.

Vance złożył w piątek wizytę w amerykańskiej bazie sił kosmicznych Pituffik na Grenlandii. Skrytykował przy tym władze Danii za rzekome zaniedbywanie inwestycji obronnych na wyspie, a także zaproponował objęcie jej parasolem bezpieczeństwa w miejsce Danii.

Wcześniej delegacja władz USA pod przewodnictwem żony Vance'a - Ushy, miała odwiedzić stolicę Grenlandii, Nuuk, oraz podziwiać wyścig psich zaprzęgów w miejscowości Sisimiut. Po protestach rządu Grenlandii i miejscowej ludności plany te odwołano.

Trump: Grenlandia kluczowa dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych

Trump twierdzi, że "Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla bezpieczeństwa międzynarodowego". Już podczas swej pierwszej kadencji na stanowisku głowy państwa (2017-21) wykazywał duże zainteresowanie przejęciem kontroli nad tą wyspą.