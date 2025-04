Świat żegna papieża Franciszka

Prezydent USA wraz z żoną Melanią znaleźli się w gronie prestiżowych gości, którzy pożegnali papieża Franciszka podczas jego pogrzebu w sobotę 26 kwietnia.

Prezydent USA Donald Trump oraz Pierwsza Dama Melania Trump stali obok przywódców, w tym prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, podczas ceremonii pogrzebowej papieża Franciszka na placu Świętego Piotra w Watykanie.

W morzu czerni – niebieski garnitur Trumpa

Jak nakazuje tradycja, żałobnicy powinni nosić całkowicie czarne stroje, aby oddać szacunek zmarłemu. W tym przypadku było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że świat opłakiwał głowę Kościoła katolickiego.

Jednak prezydent Trump wyraźnie się wyróżniał, nosząc niebieski garnitur wśród tłumu ubranych na czarno osób. Z kolei zawsze stylowa Melania dostosowała się do tradycji – pojawiła się w dopasowanym czarnym trenczu i czarnych szpilkach.

Trump tłumaczył obecność na pogrzebie

Myślę, że to był pierwszy raz, kiedy Republikanin wygrał głos, i wygrałem go zdecydowanie. Mam świetne relacje z katolikami – to bardzo proste, co o tym sądzisz? – mówił Trump.

Wygrałem głos katolików, zdobyłem 56 procent. Nie wiem, dlaczego nie więcej, właściwie nie wiem, jak [Demokraci] zdobyli cokolwiek. Bardzo dobrze poszło nam wśród katolików i dlatego uważam, że moja obecność [na pogrzebie] była odpowiednia – dodał.

Obecność światowych liderów w Watykanie

Wśród innych światowych liderów obecnych na pogrzebie papieża Franciszka byli także: król Filip VI i królowa Letycja z Hiszpanii, prezydent Irlandii Michael D. Higgins z żoną Sabiną oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.