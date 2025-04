Pogrzeb papieża Franciszka. Tajemniczy dokument

Po modlitwie i pobłogosławieniu ciała do papieskiej trumny został włożony woreczek z monetami wybitymi w czasie pontyfikatu Franciszka oraz podpisany akt notarialny. Dokument złożony w trumnie nosi tytuł: "Akt przejścia do Domu Ojca Jego Świątobliwości Franciszka" i zawiera życiorys papieża oraz jego dokonania w czasie papieskiej posługi. Zaczyna się od słów: Wędrując z nami jako pielgrzym nadziei, przewodnik i towarzysz drogi ku ostatecznemu celowi, do którego wszyscy jesteśmy powołani — Niebu, 21 kwietnia Roku Świętego 2025, o godzinie 7:35 rano, gdy światło Paschy oświetlało drugi dzień Oktawy, w Poniedziałek Wielkanocny, umiłowany Pasterz Kościoła Franciszek przeszedł z tego świata do Ojca.

Wśród kardynałów Polak

Obrzędowi przewodniczył zarządzający Kościołem w czasie wakatu w Stolicy Apostolskiej kamerling kardynał Kevin Farrell. Obecni byli między innymi dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, archiprezbiter bazyliki kard. Mauro Gambetti, dotychczasowy sekretarz stanu kard. Pietro Parolin, wikariusz diecezji rzymskiej kard. Baldo Reina oraz papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski.

Szczegóły pogrzebu

O godzinie 10.00 na placu Świętego Piotra rozpocznie się w sobotę msza pogrzebowa papieża Franciszka, który zmarł w poniedziałek w wieku 88 lat. W uroczystości udział weźmie 160 delegacji i kilkudziesięciu przywódców, wśród nich prezydent USA Donald Trump i przywódca ojczyzny papieża - Argentyny Javier Milei. Będzie też prezydent RP Andrzej Duda.

Zgodnie z protokołem pierwsze miejsca w rzędach przed bazyliką zajmie delegacja z Argentyny z prezydentem Mileiem. Następna będzie delegacja Włoch, a w niej prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. W kolejnych rzędach zasiądą koronowane głowy i reprezentanci krajów w porządku alfabetycznym w języku francuskim.

Światowi przywódcy na uroczystości pogrzebowej

Wśród światowych przywódców będą prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier z kanclerzem Olafem Scholzem, prezydenci: Francji Emmanuel Macron, Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, Węgier Tamas Sulyok z premierem Viktorem Orban, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Unię Europejską będą reprezentować przewodniczący: Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, Rady Europejskiej Antonio Costa. Będzie także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Przybędą przedstawiciele innych wyznań i religii: ekumeniczny patriarcha Konstantynopolu Bartłomiej, delegacje Żydów i muzułmanów.

Z Asti w Piemoncie, z którego pochodziła rodzina ojca papieża, przybyły dwie jego kuzynki: Nella Bergoglio i Delia Gai.

Co dzieje się po pogrzebie?

Po mszy trumna z ciałem papieża w kondukcie żałobnym opuści Watykan przez boczną bramę Perugino i zostanie przewieziona do miejsca pochówku - bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Trasa ta liczy około sześć kilometrów.

Kondukt będzie jechał powoli, z prędkością około 5-10 kilometrów na godzinę, aby wszyscy stojący na trasie trwającego około godziny przejazdu mogli pożegnać papieża. Trumna będzie widoczna w czasie przejazdu orszaku, złożonego z kilku samochodów. Będą w nim niektórzy kardynałowie i krewni papieża.

Przejazd konduktu będzie transmitowany w telewizji.

Przed bazyliką Matki Bożej Większej, którą Franciszek wybrał jako miejsce swego pochówku, trumnę powita grupa ubogich i bezdomnych. Ten gest ma podkreślić to, jak ważne miejsce zajmowali oni w jego posłudze. W grupie tej będą między innymi 74-letni bezdomny Włoch, dziennikarz w separacji - podopieczny noclegowni, prawosławny imigrant z Egiptu, oraz muzułmanie, wśród nich kurdyjscy uchodźcy z Turcji i Iraku oraz obywatel Sudanu.

Obrzęd złożenia trumny w grobie nie będzie transmitowany jako akt prywatny - wyjaśniono. Zgodnie z życzeniem papieża na jego grobie z marmuru z Ligurii - regionu pochodzenia rodziny jego matki, widnieć będzie tylko napis Franciscus, a nad nim umieszczona będzie reprodukcja krzyża, który nosił na piersi.

Testament papieża

W opublikowanym w poniedziałek testamencie papież napisał: Proszę, aby moje doczesne szczątki spoczęły w oczekiwaniu na dzień zmartwychwstania w Papieskiej Bazylice Matki Bożej Większej.

Proszę, aby mój grób został przygotowany w niszy w nawie bocznej między Kaplicą Paulińską (Kaplicą Salus Populi Romani) i Kaplicą Sforza tejże papieskiej bazyliki - wyjaśnił.

Przekazał też dyspozycję: Grób ma być w ziemi, prosty, bez szczególnego zdobienia i z jedynym napisem: Franciscus.Wydatki na przygotowanie mojego pochówku zostaną pokryte sumą od dobroczyńcy - napisał.

O godzinie 20.00 po zamknięciu bazyliki odbyła się ceremonia zamknięcia papieskiej trumny.

Przypomniano, że Franciszek był 266. papieżem.