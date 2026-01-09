Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki zadeklarowali pełną współpracę. Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim szef rządu ogłosił, że kluczowe dla Polski tematy – wojna na Ukrainie, zagrożenie ze strony Rosji oraz ogólne bezpieczeństwo państwa – nie będą już elementem politycznych kłótni.

Rozmowy o pokoju na Ukrainie

Donald Tusk poinformował prezydenta o kulisach międzynarodowych negocjacji. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim okoliczności przyszłych rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, zobowiązań państw należących do tzw. "koalicji chętnych", sytuacji, jaka nastąpi bezpośrednio po ewentualnym zawieszeniu broni. Premier podkreślił, że bezpieczeństwo Polski zależy od końcowego wyniku tej wojny oraz od tego, jak silną pozycję wywalczy Ukraina podczas negocjacji.

Reklama

Szef rządu zapewnił, że wszelkie kompetencje prezydenta oraz działania rządu zostaną ze sobą zsynchronizowane. Tusk uważa, że tylko "absolutnie wspólne działanie" pozwoli Polsce skutecznie chronić swoje interesy w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.