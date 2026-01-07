Coraz więcej Polaków wraca z Wielkiej Brytanii do kraju. Wg danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w 2025 r. z Wielkiej Brytanii wyjechało ok. 25 tys. Polaków, podczas gdy osiedliło się tam zaledwie 6 tys. Premier w mediach społecznościowych umieścił nagranie dotyczące masowego powrotu Polaków z migracji.

Donald Tusk o masowych powrotach Polaków

"Ludzie głosują nogami!" - słyszymy na filmie. "Tak, tak. Zmierzają z reguły tam, gdzie liczą na lepsze życie" - dodał premier. Jak wyjaśnił, to w Wielkiej Brytanii używa się tego sformułowania "foot voting" (głosowanie nogami- przyp. red.), kiedy opisuje się masowe powroty Polaków z Wysp do naszego kraju.

Donald Tusk o Polsce jako "ziemi obiecanej"

Donald Tusk Tusk powiedział, że podobna sytuacja jest w Niemczech, skąd tysiące Polaków wraca do kraju. "Pisał o tym ostatnio tygodnik »Der Spiegiel« mówiąc, że Niemcy przestały być atrakcyjne dla wielu Polaków i Polska stała się o wiele atrakcyjniejsza" - wyjaśnił. Polityk dodał, że to pierwszy raz w historii, kiedy więcej Polaków wraca z Niemczech niż do nich wyjeżdża. "Mówiąc wprost: to właśnie Polska dla bardzo wielu staje się dzisiaj ziemią obiecaną. I o to właśnie gramy. Wracajcie!"- zakończył premier.