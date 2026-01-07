Kiedy jest Tłusty Czwartek 2026?

W 2026 roku Tłusty Czwartek przypada na 12 lutego. To stosunkowo wczesna data, wynikająca z faktu, że Wielkanoc w 2026 roku obchodzimy już 5 kwietnia. Tłusty Czwartek tradycyjnie świętujemy 52 dni przed niedzielą zmartwychwstania, co oznacza, że luty będzie w tym roku najbardziej kalorycznym miesiącem w kalendarzu.

Wyjątkowa zbieżność dat: Pączki i Walentynki

Dlaczego rok 2026 jest pod tym względem wyjątkowy? Tłusty Czwartek dzieli od Walentynek zaledwie jeden dzień przerwy. Dla cukierni to największe wyzwanie logistyczne dekady, a dla nas okazja do przedłużonego świętowania.

Zasada wyliczania daty jest niezmienna od wieków. Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Ponieważ Środa Popielcowa wypada 18 lutego, to właśnie 12 lutego staje się oficjalnym dniem "bezkarności" dla wszystkich łasuchów.

Dawniej w Tłusty Czwartek nie jadło się pączków na słodko. Na stołach królowały pączki nadziewane boczkiem, słoniną i mięsem. Słodka tradycja zagościła u nas na dobre dopiero około XVI wieku.

Przepis na szybkie faworki

Jeśli nie masz czasu na wyrastanie ciasta drożdżowego, faworki to idealna alternatywa.

Oto lista składników:

2 szklanki mąki pszennej

3 żółtka

szczypta soli

3 łyżki gęstej śmietany

1 łyżeczka spirytusu

tłuszcz do smażenia

cukier puder

Na stolnicę wysyp mąkę, dodaj żółtka, śmietanę, sól, cukier i spirytus. Zagniataj, aż ciasto będzie jednolite i dość twarde.

Zawinięte w folię ciasto włóż do lodówki na 30 minut, aby odpoczęło. Rozwałkuj ciasto tak cienko, jak tylko możliwe. Wycinaj paski o szerokości ok. 3 cm i długości 10-12 cm. W środku każdego paska zrób nacięcie, przez które przewlecz jeden koniec ciasta. Wrzucaj na mocno rozgrzany tłuszcz. Smaż dosłownie kilkanaście sekund z każdej strony, aż będą złociste.

Wyłóż na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiary tłuszczu i posyp cukrem pudrem.