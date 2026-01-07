Bardot, jedna z najbardziej znanych aktorek francuskich, zmarła w niedzielę w wieku 91 lat. Zagrała łącznie w 56 filmach i zaśpiewała ponad 80 piosenek. W latach 70. zakończyła karierę filmową i poświęciła się działalności na rzecz ochrony zwierząt.

W środę 7 stycznia oczy całego świata skierowane były w kierunku Saint-Tropez, gdzie pochowano wielką gwiazdę, Brigitte Bardot. Ceremonia rozpoczęła się od mszy. Wśród żałobników pojawiła się Marine Le Pen, deputowana Zgromadzenia Narodowego Francji, nazywana przez Bardot Joanną D'Arc XXI w. Na pogrzeb przybyła również wnuczka zmarłej, Thea Charrier wraz z dziećmi i prawnukami artystki. Pojawił się także aktywista Paul Watson oraz francuski piosenkarz Francois Bernheim.

Wiklinowa trumna Brigitte Bardot

Wiklinowa trumna dotarła do kościoła Matki Boskiej Wniebowziętej, gdzie rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Odebrał ją Nicolas Charrier, jedyny syn gwiazdy. Pogrzeb poprowadził proboszcz Saint-Tropez, Jean-Paul Gouarin. Po obu stronach ołtarza znajdowały się zdjęcia Brigitte Bardot. Rodzina ikony, w tym jej syn Nicolas Charrier, zajęła miejsca w pierwszych rzędach wypełnionego kościoła. Proboszcz Saint-Tropez poprosił wiernych o wyłączenie telefonów komórkowych i nierobienie zdjęć. W trakcie ceremonii odtworzono muzykę z filmu "Contempt". Film ten, wydany w 1963 r.i wyreżyserowany przez Jeana-Luca Godarda, należy do arcydzieł filmografii Bardot, zanim kilka lat później porzuciła kino.

Gwiazdy zaśpiewały na pogrzebie Brigitte Bardot

W trakcie pogrzebu Brigitte Bardot rozbrzmiała muzyka. Francuska piosenkarka Mireille Mathieu zaśpiewała "Panis Angelicus" przy ołtarzu kościoła Notre-Dame de l'Assomption. "Dla mnie Brigitte Bardot jest Francją w świecie" - oświadczyła przed pogrzebem. Z kolei Vincent Niclo, francuski śpiewak operowy, wykonał "Ave Maria". Utwór został specjalnie przearanżowany na tę okazję.

Brigitte Bardot spoczęła na cmentarzu, na którym leżą jej rodzice

W wywiadach prasowych przed laty Bardot mówiła, że chce spoczywać na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez. Jednak portal Ici Provence podał, że z powodów, które nie są znane, Bardot zmieniła swą wolę. Wielką gwiazdę pochowano na cmentarzu w Saint-Tropez, leżącym nad brzegiem morza. Na tym cmentarzu znajduje się grób rodzinny, w którym spoczywają rodzice aktorki (Louis i Anne-Marie Bardotowie). Na terenie nekropolii pochowany jest również pierwszy mąż gwiazdy, reżyser Roger Vadim.