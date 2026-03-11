Urodzona w 1942 roku Elżbieta Gaertner była absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. Od lat 60. występowała w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, a następnie na deskach warszawskich teatrów: Powszechnego, Narodowego oraz Na Woli.

Elżbieta Gaertner grała w popularnych serialach

Widzowie mogli zapamiętać Elżbietę Gaertner między innymi z ról na małym ekranie. W "Na Wspólnej" wcielała się w Irenę, matkę Ewy (w tej roli Ewa Gawryluk), wystąpiła również w serialach: "Na dobre i na złe", "Gang zielonej rękawiczki", "Prawo Agaty", "Ojciec Mateusz", "Glina" czy "Kasia i Tomek".

Mistrzyni dubbingu

Elżbieta Gaertner była legendą dubbingu. Słuchacze mogli znać głos aktorki ze słuchowiska Polskiego Radia "W Jezioranach", a najmłodsi kinomani z licznych ról dubbingowych w takich filmach jak "Madagaskar 2", "Harry Potter", "Kung Fu Panda", "Stuart Malutki", "Dawno temu w trawie", "Mary Poppins" i "Czarownica". Udzielała głosu również w grach komputerowych, w tym w słynnym "Wiedźminie".