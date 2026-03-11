Infantino rozmawiał z Trumpem o sytuacji w Iranie

Biały Dom potwierdził w środę słowa Donalda Trumpa skierowane do Gianniego Infantino. We wtorek po raz pierwszy prezydent FIFA wspomniał o "sytuacji w Iranie", którą omawiał z prezydentem USA. Infantino nie sprecyzował jednak szczegółów.

Irański minister nie pozostawia złudzeń. "Nie ma takiej możliwości"

Podczas naszych rozmów prezydent Trump potwierdził, że irańska reprezentacja jest oczywiście mile widziana w turnieju w Stanach Zjednoczonych, które są współgospodarzami turnieju wraz z Meksykiem i Kanadą - podkreślił Infantino.

Kilka godzin przed wystąpieniem prezydenta FIFA irański minister sportu Ahmad Doyanmali wykluczył udział reprezentacji tego kraju w piłkarskich mistrzostwach świata. Wiedząc, że ten skorumpowany rząd zamordował naszego najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego, warunki uczestnictwa w mistrzostwach świata nie zostały spełnione. Nasze dzieci (zawodnicy reprezentacji) absolutnie nie są bezpieczne. Biorąc pod uwagę szkodliwe działania, jakie Stany Zjednoczone podjęły wobec Iranu, narzucając nam dwie wojny w ciągu ośmiu lub dziewięciu miesięcy i powodując śmierć kilku tysięcy naszych obywateli, udział w tym turnieju jest dla nas niemożliwy - oświadczył w irańskiej telewizji.

Także prezes Irańskiej Federacji Piłkarskiej Mehdi Taj nie widzi możliwości, aby reprezentacja wystąpiła w mistrzostwach świata. Ostateczna decyzja będzie należeć do władz sportowych kraju. Jednak te wydarzenia nie pozostaną bez odpowiedzi. Pewne jest, że po tym ataku i tym okrucieństwie, nie możemy z nadzieją oczekiwać mistrzostw świata - podkreślił Taj.

Iran trafił do grupy G

Iran, który w USA ma wystąpić w grupie G w pierwszej rundzie turnieju, ma rozegrać trzy mecze z Belgią, Egiptem i Nową Zelandią. Wszystkie w USA, dwa w Los Angeles i jeden w Seattle. Bazą zespołu ma być Tucson w Arizonie.