W piątek o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim doszło do kluczowej rozmowy między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. Głównym tematem było bezpieczeństwo państwa, szczególnie w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że obaj liderzy mają w tej sprawie identyczne zdanie. Podkreślił, że Polska jako kraj graniczny musi zachować jedność, co prezydent i premier osobiście potwierdzili.

Polska w "koalicji chętnych"

Politycy rozmawiali o podziale ról w procesie zapewniania Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po ewentualnym zawieszeniu broni. Premier Tusk nawiązał do niedawnego szczytu w Paryżu, wskazując, że rząd i prezydent muszą ściśle koordynować swoje działania na arenie międzynarodowej. Kluczowe tematy rozmów:

Warunki trwałego pokoju na Ukrainie.

Udział polskiego wojska w misjach szkoleniowych.

Rola Polski jako hubu logistycznego dla międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa.

Spory o kadry: Ambasadorzy i generałowie

Mimo zgody w sprawach globalnych, w relacjach na linii Pałac–Kancelaria Premiera wciąż iskrzy w kwestiach personalnych. Na rozwiązanie czekają dwa duże konflikty:

Ambasadorzy : Od marca 2024 r. trwa spór o obsadę placówek. Prezydent Nawrocki blokuje niektóre kandydatury (m.in. Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa). Strona prezydencka oczekuje, że MSZ uzna decydującą rolę głowy państwa w nominacjach.

: Od marca 2024 r. trwa spór o obsadę placówek. Prezydent Nawrocki blokuje niektóre kandydatury (m.in. Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa). Strona prezydencka oczekuje, że MSZ uzna decydującą rolę głowy państwa w nominacjach. Służby specjalne: Premier polecił ministrom Kosiniakowi-Kamyszowi i Siemoniakowi, by spotkali się z prezydentem w celu odblokowania awansów oficerskich w ABW i SKW. Rozmowy te mają ruszyć w przyszłym tygodniu.

Rolnicy na horyzoncie

Podczas spotkania nie zabrakło również tematów wewnętrznych. Rafał Leśkiewicz potwierdził, że prezydent i premier poruszyli kwestię piątkowych protestów rolników w Warszawie.