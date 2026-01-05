Prezydent RP Karol Nawrocki zdominował tegoroczne zestawienie. Wskazało go 16 proc. ankietowanych. To najwyższy wynik w kraju, choć warto zauważyć, że liderzy rządu depczą mu po piętach. Drugie miejsce zajęli ex aequo:
- Donald Tusk (Premier) – 8 proc.
- Radosław Sikorski (Wicepremier i szef MSZ) – 8 pkt proc.
- Pozostali politycy, tacy jak Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia czy Jarosław Kaczyński, uzyskali jedynie po ok. 2 proc. głosów.
Trump i Zełenski na czele
Wybór lidera światowego tradycyjnie sprawił Polakom więcej trudności. Największe uznanie zdobył prezydent USA Donald Trump, na którego zagłosowało 11 proc. badanych. Dalsze miejsca w rankingu światowym zajęli:
- Wołodymyr Zełenski (Prezydent Ukrainy) – 5 proc.
- Emmanuel Macron (Prezydent Francji) – 3 proc.
- Na liście z wynikami rzędu 1 proc. pojawili się także m.in. Ursula von der Leyen, Victor Orban oraz... papież Leon XIV.
Polacy sceptyczni wobec polityków
Najciekawszym wnioskiem z badania jest jednak ogromna grupa niezdecydowanych. Aż 49 proc. ankietowanych nie wybrało nikogo w rankingu krajowym. W przypadku polityki zagranicznej problem ze wskazaniem lidera miało aż 41 proc. osób, a kolejne 27 proc. uznało, że nikt na taki tytuł nie zasłużył. Dziennikarze interpretują to jako sygnał zmęczenia sceną polityczną lub braku wyrazistych liderów, którzy porwaliby tłumy.
Sondaż CBOS zrealizowano w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2025 roku. Badanie objęło reprezentatywną grupę 948 pełnoletnich mieszkańców Polski. Respondenci sami podawali nazwiska, nie wybierali ich z gotowej listy.
