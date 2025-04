Odwrócone krzyże za trumną papieża Franciszka

Trwają przygotowania do pogrzebu papieża Franciszka. Tysiące wiernych gromadzą się w Bazylice św. Piotra, gdzie na widok publiczny wystawiona jesttrumna z ciałem papieża. Pogrzeb papieżaFranciszka zaplanowany jest na sobotę 26 kwietnia. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą na placu na Placu Świętego Piotra, skąd ruszy kondukt żałoby do Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), gdzie - zgodnie ze swoją wolą - pochowany zostanie papież Franciszek.

Wierni, którzy przybyli do Bazyliki św. Piotra, by pożegnać papieża ustawiają się w długiej kolejce, by móc osobiście oddać ostatni hołd Franciszkowi. Zgodnie z zasadami przy trumnie z ciałem papieża można spędzić zaledwie kilka sekund. Baczni obserwatorzy zauważają, że za trumną można dostrzec symbol odwróconych krzyży. Znajdują się one na balustradzie otaczającej konfesję św. Piotra.

Odwrócone krzyże czasem budzą kontrowersyjne skojarzenia z satanizmem. Jednak w tym przypadku niosą ze sobą ważne znaczenie, nawiązujące do początków papiestwa. Warto podkreślić, że Kościele katolickim odwrócony krzyż nigdy nie był wykorzystywany w kontekście antychrześcijańskim. Odwrócone krzyże za trumną z ciałem papieża Franciszka mają symbolikę duchową, nawiązują do pierwszego papieża, św. Piotra, który pełniąc swoją posługę, zginął męczeńską śmiercią.

Co oznaczają odwrócone krzyże? To symbol papiestwa

Odwrócone krzyże, znajdujące się na balustradzie otaczającej konfesję św. Piotra, nawiązują do historii śmieci pierwszego papieża. Zgodnie z wierzeniami, św. Piotr był jednym z najbliższych uczniów Jezusa i miał zginąć męczeńską śmiercią, ukrzyżowany głową w dół. Dlatego odwrócony krzyż bywa też nazywany krzyżem św. Piotra i jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli chrześcijaństwa. Jest symbolem papiestwa, męczeństwa i pokory. To powtarzający się motyw dekoracyjny w Watykanie, który można zobaczyć w wielu miejscach Bazylice św. Piotra.