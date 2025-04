Napis "Franciscus" na grobie papieża niewyraźny

Trwają przygotowania do pogrzebu papieża, który zaplanowany jest na sobotę 26 kwietnia na godzinę 10:00, kiedy to rozpocznie się msza święta na Placu Świętego Piotra, a następnie kondukt żałobny i przewiezienie trumny do miejsca pochówku. Papież zostanie pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Zgodnie z wolą papieża na nagrobku ma znaleźć się jedynie prosty napis "Franciscus".

Włoska agencja Ansa poinformowała w piątek, że napis "Franciscus" na płycie nagrobnej papieża Franciszka jest mało wyraźny. W związku z tym, według agencji Ansa, rozważanie jest wykonanie prac dodatkowych, by poprawić widoczność napisu. Decyzja jest oczekiwana w najbliższym czasie.

Gdzie będzie znajdował się grób papieża Franciszka?

Grób papieża Franciszka będzie znajdował się w wąskiej niszy między Kaplicą Paulińską (Kaplicą Salus Populi Romani), gdzie znajduje się obraz Matki Bożej, a Kaplicą Sforza w pobliżu ołtarza świętego Franciszka. Nagrobek został wykonany z marmuru z włoskiej Ligurii, skąd pochodziła rodzina matki papieża.

Nad płytą nagrobną znajduje się reprodukcja krzyża, jaki papież Franciszek nosił przez ponad 12 lat swego pontyfikatu. Papież zostawił w testamencie szczegółowe wskazówki na temat swojego pochówku, które zostały ujawnione w poniedziałek. Grób papieża będzie można odwiedzać od niedzieli (27 kwietnia) rano.