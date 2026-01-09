W piątek Sejm ostatecznie przegłosował ustawę budżetową na 2026 rok. Posłowie poparli 10 poprawek zaproponowanych przez Senat. To kończy etap parlamentarny – teraz dokument trafi do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent ma tylko 7 dni na decyzję. Może on podpisać ustawę budżetową, skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu sprawdzenia zgodności z ustawą zasadniczą.

Najważniejsze liczby

Budżet na 2026 rok operuje ogromnymi kwotami. Rząd zaplanował wpływy głównie z podatków, przy czym największą rolę odgrywa VAT. Wydatki ogółem wyniosą 918,9 mld zł, natomiast dochody państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Oznacza to, że maksymalny deficyt ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Wpływy podatkowe zasilą kasę państwa w następujący sposób:

VAT: 341,5 mld zł

Akcyza: 103,3 mld zł

CIT (podatek od firm): 80,4 mld zł

PIT (podatek od osób): 32 mld zł

Rekordowe kwoty na armię i zdrowie

Rząd stawia na bezpieczeństwo i opiekę medyczną. Wydatki w tych sektorach osiągną historyczne poziomy w relacji do PKB.

Ochrona zdrowia: 247,8 mld zł (6,81% PKB). Priorytetem są inwestycje w szpitale oraz zwiększenie kadr medycznych.

Infrastruktura: 53,9 mld zł na drogi i kolej, co poprawi komunikację w całym kraju.

Senat przeforsował kilka istotnych przesunięć środków, które Sejm zaakceptował:

Biblioteka Narodowa otrzyma dodatkowe 3 mln zł na zakup książek (kosztem budżetu Trybunału Konstytucyjnego).

Europejskie Centrum Solidarności dostanie 5 mln zł (pieniądze zabrano m.in. Instytutowi Pamięci Narodowej).

Zjazd skautów (Jamboree) otrzyma 3 mln zł z oszczędności w Trybunale Konstytucyjnym.

Cyberbezpieczeństwo: Przesunięto fundusze na wynagrodzenia, aby zatrudnić więcej ekspertów od walki w sieci.

Dług pod kontrolą

Mimo wysokiego deficytu, państwowy dług publiczny wyniesie 53,8 proc. PKB. Oznacza to, że Polska utrzyma zadłużenie poniżej ustawowego progu ostrożnościowego, który wynosi 55 proc.