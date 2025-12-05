Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2026 rok. Wprowadza ona olbrzymi deficyt, który ma osiągnąć poziom 271,7 mld zł. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 233 posłów. Ustawa, która zakłada 918,9 mld zł wydatków i 647,2 mld zł dochodów, trafia teraz do Senatu.