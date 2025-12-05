Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2026 rok. Wprowadza ona olbrzymi deficyt, który ma osiągnąć poziom 271,7 mld zł. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 233 posłów. Ustawa, która zakłada 918,9 mld zł wydatków i 647,2 mld zł dochodów, trafia teraz do Senatu.
W piątek Sejm przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. Oto najważniejsze założenia finansowe, jakie rząd zaplanował na przyszły rok:
- Wydatki: Zaplanowano je na kwotę 918,9 mld zł.
- Dochody: Mają wynieść 647,2 mld zł.
- Deficyt: Budżet ma zamknąć się rekordową sumą 271,7 mld zł na minusie.
Wpływy do budżetu w dużej mierze zasilą główne podatki:
- VAT: Planowany wpływ to 341,5 mld zł.
- Akcyza: Wpływy mają wynieść 103,3 mld zł.
- CIT (Podatek od osób prawnych): Budżet ma uzyskać 80,4 mld zł.
- PIT (Podatek od osób fizycznych): Ma przynieść 32 mld zł.
Projekt trafi do Senatu
Sejm uchwalił ustawę zwykłą większością głosów. Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów. Przeciw było 197 posłów. Ustawa budżetowa trafi teraz pod obrady Senatu.
