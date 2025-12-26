Jak przekazał PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, do wypadku doszło w piątek, po godz. 13 w okolicach miejscowości Przewodowice w pow. rawskim.

W wypadku uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych. Pojazdami w sumie podróżowało 16 osób. Poszkodowanych zostało pięć osób, w tym troje dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów – dodał rzecznik. Na miejscu wypadku pracują cztery zastępy straży pożarnej oraz ratownicy medyczni.

Karambol na S8. Dziewięć aut, są ranni. Trasa w stronę Warszawy zablokowana

Przyczyną wypadku mogła być śliska nawierzchnia. Służby, w tym policja ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami na drogach. Na terenie woj. łódzkiego mogą występować marznące opady mżawki, które powodują powstawanie gołoledzi. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności: ograniczenia prędkości, zwiększenia odstępu od innych pojazdów oraz unikania gwałtownych manewrów.

S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienie może potrwać kilka godzin.