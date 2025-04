Papież Franciszek zmarł w poniedziałek 21 kwietnia. Miał 88 lat. Papież Franciszek odszedł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Watykan poinformował, że przyczyny śmiercipapieża to m.in. udar mózgu i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Pogrzeb papieża zaplanowany jest na sobotę 26 kwietnia. Msza święta rozpocznie się w sobotę o godz. 10:00 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Następnie, zgodnie z wolą papieża, jego ciało zostanie pochowane w skromnym grobie w bazylice Matki Boskiej Większej.

Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek?

Papież Franciszek zostanie pochowany w bazylice Matki Boskiej Większej (Santa Maria Maggiore). Papież w testamencie wskazał dokładne miejsce, w którym chce spocząć po śmierci. Nie zdecydował się na pochówek w Bazylice Świętego Piotra, jak większość papieży. Franciszek będzie pierwszym od ponad 120 lat papieżem, który nie zostanie pochowany w Grotach Watykańskich.

Jak będzie wyglądał grób papieża Franciszka?

Proszę, aby mój grób został przygotowany w niszy w nawie bocznej między Kaplicą Paulińską (Kaplicą Salus Populi Romani) i Kaplicą Sforza tejże papieskiej bazyliki (Matki Boskiej Większej - przypis red.) - napisał papież Franciszek w swojej ostatniej woli. - Grób ma być w ziemi, prosty, bez szczególnego zdobienia i z jedynym napisem: Franciscus- czytamy dalej w testamencie papieża.

Bazylika Matki Bożej Większej. Tam zostanie pochowany papież Franciszek

Papież Franciszek wybrał na miejsce pochówku bazylikę Matki Boskiej Większej (Santa Maria Maggiore), ponieważ szczególnie upodobał sobie tę świątynię jako miejsce modlitwy i refleksji. Za każdym razem, gdy papież Franciszek wracał do Rzymu z podróży zagranicznej, odwiedzał bazylikę Santa Maria Maggiore.

Franciszek był szczególnie oddany Matce Boskiej, a bazylika Matki Boskiej Większej była pierwszym kościołem jej poświęconym, zbudowanym w IV wieku. Bazylika położona jest na wzgórzu Eskwilin w Rzymie. Bazylika została poświęcona św. Marii z Nazaretu. Jej inna nazwa to Santa Maria della Neve (Matki Boskiej Śnieżnej).

W Bazylice Santa Maria Maggiore znajduje się również to, co uważa się za relikwię żłobu Jezusa i ikonę Maryi, do której papież Franciszek modlił się, prosząc o ochronę przed każdą podróżą. Z uwagi na obecność relikwii bazylika bywa też nazywana Bazyliką Matki Boskiej przy Żłóbku (Santa Maria ad Presepe).

Franciszek regularnie bywał w Bazylice Matki Boskiej Większej w ciągu ponad 12 lat pontyfikatu około 125 razy, by modlić się przed obrazem Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego).

Inni papieże pochowani w bazylice Matki Boskiej Większej

Papież Franciszek nie będzie pierwszym papieżem pochowanym w bazylice Matki Bożej Większej. Przed nim spoczęło tam już siedmiu innych papieży: Mikołaj IV, Pius V, Sykstus V, Klemens VIII, Paweł V, Klemens IX i Honoriusz III.