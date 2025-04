Pierścień Rybaka papieża Franciszka zniszczony

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek 21 kwietnia o godz. 7.35 w wieku 88 lat. Niedługo po śmierci papieża zniszczony został oficjalny sygnet papieski. Pierścień Rybaka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych atrybutów papieskich, którego historia sięga co najmniej XIII wieku. Nazwany został na cześć św. Piotra, który był rybakiem. Pierścień sygnetowy jest osobistą i oficjalną pieczęcią przypisaną do konkretnego papieża. Po śmierci papieża jest on symbolicznie niszczony przez kardynała kamerlinga.

Funkcję kamerlinga pełni kardynał Kevin Joseph Farrell, który pochodzi z Irlandii. To on, zgodnie z rytuałami, stwierdza śmierć papieża. Oczywiście tylko ceremonialnie, faktyczny zgon papieża stwierdzają lekarze. Kardynał kamerling łamie lub przepiłowuje na dwie części sygnet papieski.

Dlaczego po śmierci papieża Pierścień Rybaka jest niszczony?

Po śmierci papieża Pierścień Rybaka jest niszczony z powodów praktycznych. Dawniej Pierścień Rybaka służył jako jedna z oficjalnych pieczęci do oficjalnych listów i dokumentów papieskich. Każdy nowy papież otrzymuje własny Pierścień Rybaka, aby zapobiec fałszowaniu listów lub dekretów pośmiertnie. Zgodnie z tradycją, kamerling, wysoki rangą watykański urzędnik, odwiedza zmarłego papieża i trzykrotnie wywołuje jego imię, by go obudzić. Jeśli papież nie odpowiada, kamerling niszczy jego Pierścień Rybaka, co jest symbolicznym zakończeniem pontyfikatu.