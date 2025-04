Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 rano - ogłosił kardynał Kevin Farrell w komunikacie podanym przez watykańskie biuro prasowe. Papież miał 88 lat. Zmarł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych.

Tę bazylikę wybrał na miejsce wiecznego spoczynku Franciszek

Zgodnie z tradycją papieże są chowani w Bazylice Świętego Piotra, ale papież Franciszek pragnął spocząć gdzie indziej. Na miejsce swojego pochówku wybrał rzymską bazylikę Matki Bożej Większej, czyli Santa Maria Maggiore. Właśnie ta świątynia była dla niego ulubionym miejscem skupienia i modlitwy.

Reklama

Ukochany obraz papieża Franciszka

Powodem zrywającej z tradycją decyzji Ojca Świętego o jego grobie był znajdujący się w tej świątyni słynny obraz Matki Bożej Śnieżnej - Ocalenie Ludu Rzymskiego. Papież Franciszek modlił się tam zawsze w ważniejszych momentach pontyfikatu, łącznie 125 razy. Tradycja przypisuje powstanie obrazu Św. Łukaszowi Ewangeliście, patronowi malarzy.

Cud w Rzymie związany z bazyliką Matki Boskiej Większej

5 sierpnia 352 roku w Rzymie spadł śnieg. Stało się to po tym, jak Matka Boska objawiła się patrycjuszowi Janowi, przepowiadając mu, że zostanie ojcem. Ukazałą się też i papieżowi Liberiuszowi. Poprosiła, by tam, gdzie spadanie śnieg w Rzymie, ufundowano świątynię. W nocy z 4 na 5 sierpnia 352 wzgórze Eskwilińskie pokrył śnieg. Papież w obecności ludu rzymskiego wytyczył zarys przyszłego kościoła. Do dziś to wydarzenie upamiętniane jest 5 sierpnia w bazylice. Z sufitu bazyliki podczas liturgii sypią się wtedy białe płatki.

Od momentu, gdy w bazylice znalazły się relikwie Żłóbka, powstała nazwa – Santa Maria ad Presepe (Matki Bożej przy Żłóbku). Znana jest też jako bazylika liberiańska.