Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 w wieku 88 lat. Przyczyną śmierci były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna.

Kiedy pogrzeb papieża Franciszka?

Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się w sobotę na placu Świętego Piotra w Watykanie o godz. 10. Po mszy na placu Świętego Piotra trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

Prezydent Polski weźmie udział w pogrzebie papieża Franciszka

Swój udział w uroczystości zapowiedziało już wielu zagranicznych liderów, w tym prezydent USA Donald Trump czy prezydent Francji Emmanuel Macron, według doniesień medialnych obecny ma też być prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Kolarski poinformował na późniejszym briefingu prasowym, że także prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą udadzą się w piątek wieczorem do Rzymu, by wziąć udział w sobotnich uroczystościach pogrzebowych Franciszka. Jak podkreślił, będzie to "wielkie wydarzenie dla Kościoła, ale także pożegnanie prezydenta z papieżem, którego pontyfikat przypadł w czasie trwania jego dwóch kadencji".

Sobota dniem żałoby narodowej

Prezydent zdecydował o ustanowieniu dnia pogrzebu Franciszka dniem żałoby narodowej. Jak podkreślił, rozporządzenie w tej sprawie wymaga kontrasygnaty premiera Donalda Tuska i taki dokument zostanie przekazany do KPRM.

Jak wskazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski, żałoba ma obowiązywać od północy w nocy z piątku na sobotę do północy z soboty na niedzielę i - jak podkreślił - nie przeszkodzi organizowanym wtedy w różnych miejscach w kraju obchodom związanym z 1000. rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego. Szef BPM poinformował również, że Kancelaria Prezydenta otrzymała informację, że planowane na sobotę okolicznościowe Zgromadzenie Narodowe w Gnieźnie i obchody z udziałem m.in. parlamentarzystów oraz przedstawicieli rządu mają zostać przełożone na piątek.

Co oznacza żałoba narodowa?

Podstawą prawną wprowadzenia żałoby narodowej jest ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z nią żałobę narodową może wprowadzić prezydent w drodze rozporządzenia, które powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje. W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem; odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.