Wadephul w poniedziałek ma spotkać się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, a tematem rozmowy ma być przede wszystkim sytuacja na Ukrainie. Przed wylotem do USA szef niemieckiej delegacji powiedział niemieckiej stacji ZDF: Jest całkiem oczywiste, że o tym, co dzieje się na Grenlandii, decydują Grenlandczycy. A także Królestwo Danii.

"Niemcy i Dania są gotowe"

Niemiecki minister w drodze do Waszyngtonu ma zatrzymać się w Reykjaviku, gdzie z szefową resortu spraw zagranicznych Islanii Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ma omówić, jak podało MSZ Niemiec, "szczególne strategiczne wyzwania na dalekiej północy".

Wadephul dodał, że prezydent Trump ma rację, mówiąc, że "w szczególności Europa Północna jest zainteresowana zapewnieniem ochrony naszych interesów bezpieczeństwa w tym regionie, w obliczu zagrożeń ze strony Chin i Rosji, dlatego Niemcy i Dania są gotowe do zwiększenia swojego zaangażowania w Arktyce”.

Z kolei niemiecki minister finansów Lars Klingbeil oświadczył, że "suwerenność i integralność terytorialna muszą być szanowane. Wzmacniamy bezpieczeństwo w Arktyce razem, jako sojusznicy NATO, a nie przeciwnicy - powiedział Klingbeil, który udał się do Waszyngtonu na spotkanie ministrów finansów państw G7, poświęcone kluczowym surowcom.

NATO o Grenlandii

Dyskusje w Brukseli trwają i z tego co słyszałem, są to konstruktywne rozmowy. To jest najważniejsze: członkowie Sojuszu, którzy współpracują ze sobą od wielu lat, rozmawiają ze sobą i wspólnie pracują nad rozwiązaniem tych drażliwych kwestii - powiedział naczelny dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie Alexus Grynkewich podczas konferencji bezpieczeństwa w Saelen w Szwecji. Według niego Arktyka zyskała ostatnio na znaczeniu strategicznym, chociaż nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia dla NATO.

"Widzimy współpracę Rosji i Chin"

W miarę jak lód się cofa, a dostęp tam się rozszerza, z pewnością widzimy współpracę Rosji i Chin. Widzieliśmy chińskie okręty patrolujące z rosyjskimi nie tylko wzdłuż północnego wybrzeża Rosji, ale także na północ od Alaski i w pobliżu Kanady. To nie są pokojowe działania, oni nie badają fok czy niedźwiedzi polarnych - podkreślił Grynkewich. Grynkewich w piątek powiedział, że NATO jest dalekie od kryzysu i jest gotowe bronić swoich państw członkowskich.