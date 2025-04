Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się w sobotę 26 kwietnia na placu Świętego Piotra o godz.10 - ogłosił we wtorek Urząd Celebracji Liturgicznych. Mszy przewodniczyć będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Po mszy na placu Świętego Piotra trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

Gdzie będzie pochowany papież?

Wcześniej ogłoszony został też testament zmarłego papieża. Napisał w nim, że pragnie być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Franciszek poprosił o skromny grób w ziemi i jedynie napis: Franciscus. Jednocześnie przedstawiono komunikat medyczny, w którym podano, że udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna były przyczynami śmierci papieża.

Kiedy wybiorą papieża?

We wtorek o godz. 9 w Auli Synodu zbierze się pierwsza kongregacja generalna kardynałów z udziałem purpuratów z Kurii Rzymskiej, Rzymu, Włoch i tych ze świata, którzy zdążą dotrzeć do Watykanu. Ogłosił to w poniedziałek wieczorem w liście do purpuratów Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Kongregacje to spotkania kardynałów, odbywające się przed konklawe; w ich trakcie zapadają decyzje dotyczące kolejnych kroków związanych z wakatem w Stolicy Apostolskiej, przede wszystkim z przygotowaniami do wyboru nowego papieża.

Kardynał Re w liście wyjaśnił, że kardynałowie, którzy ukończyli 80 lat, a więc nie mogą wziąć udziału w konklawe, mogą uczestniczyć w kongregacjach lub nie; decyzja należy do nich. Do Watykanu od poniedziałkowego poranka, gdy ogłoszono śmierć papieża, przybywają kardynałowie - samochodami z całych Włoch i samolotami z różnych części świata.