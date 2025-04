"Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca" - ogłosił Watykan.

Procedura ogłaszania śmierci papieża

Papieskim „koronerem” jest kardynał kamerling. To on w asyście mistrza papieskich ceremonii liturgicznych stwierdza śmierć i wystawia papieżowi akt zgonu. Kamerling ma powiadomić dwie osoby – dziekana kolegium kardynalskiego i wikariusza generalnego Rzymu. Wikariusz nie traci urzędu w chwili śmierci papieża, tak jak to się ma z wieloma innymi urzędami dykasteryjnymi. Dziekan kolegium kardynalskiego informuje o śmierci papieża wszystkich kardynałów oraz korpus dyplomatyczny. To ważny moment, bo wtedy informowane są głowy państw. Musimy pamiętać, że papież jest nie tylko głową Kościoła, ale też szefem państwa watykańskiego. Z kolei wierni dowiadują się o śmierci papieża od wikariusza generalnego Rzymu.

Kiedy zostanie zorganizowany pogrzeb papieża Franciszka

W najbliższych dniach ciało papieża zostanie wystawione na publiczny widok w Bazylice św. Piotra. Tak przynajmniej było do tej pory. Z przepisów jasno wynika, że pogrzeb musi się odbyć przed konklawe. Dużo zależy też od ostatniej woli papieża. Jeśli Franciszek zażyczył sobie być pochowanym w rodzinnym Buenos Aires, wszystko potrwa trochę dłużej. Jeśli chodzi o termin, pogrzeb powinien się odbyć między 4. a 6. dniem od momentu ogłoszenia śmierci. Z różnych przyczyn może być tak, że zostanie przesunięty. Papież chce być pochowany w bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie, a nie w Argentynie, termin od 4 do 6 dni zostanie utrzymany. Pogrzebu papieża Franciszka powinniśmy się więc spodziewać w dniach od 24 do 28 kwietnia.

Kto teraz rządzi Kościołem

Zarządca Kościoła jest teraz kardynał kamerling i on odpowiada przed kolegium kardynalskim. Ma władzę zastępczą i jest administratorem.

Kiedy odbędzie się konklawe?

W ciągu 15 dni kardynałowie muszą zebrać się na konklawe. Z ważnych powodów mogą poczekać jeszcze kilka dni, ale proces ten nie może trwać więcej niż 20 dni. 6 maja lub 11 maja – to powinien być początek konklawe. Kardynałowie są rozsiani po całym świecie. Kardynała mogą wybierać 4 kardynałowie z Polski - kardynał Kazimierz Nycz, kardynał Grzegorz Ryś i dwóch kardynałów rzymskich, o których może się mniej w Polsce mówi, czyli kardynał Konrad Krajewski i kardynał Stanisław Ryłko. Wybór następcy św. Piotra to nie jest kwestia tylko prawna. Jest też to kwestia duchowa i liturgiczna. Ważny jest plan Boży.

Kiedy poznamy nowego papieża

Kandydatów na nowego papieża zgłaszają członkowie konklawe, czyli kardynałowie. O ich preferencjach nic nie wiemy. Kardynałów będzie 135, wszyscy obecni w kaplicy Sykstyńskiej. Na pewno są faworyci. Są też frakcje ta konserwatywna i ta nowoczesna. Są dyskusje, itp. I w końcu pojawia się główny kandydat.

Możemy tylko gdybać, ale na początku czerwca możemy już mieć nowego papieża.