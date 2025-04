Nie żyje papież Franciszek. Zmarł rano 21 kwietnia. Franciszek wydał dyspozycję, by pochowano go w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Był to dla papieża bardzo ważny kościół. Odwiedzał go zawsze przed ważnymi wydarzeniami swego pontyfikatu oraz każdą podróżą zagraniczną i po jej zakończeniu. Franciszek uprościł też obrzęd pochówku.