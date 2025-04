Co się dzieje po śmierci papieża?

Zgodnie z tradycją to kamerling ma obowiązek potwierdzenia śmierci papieża. Obecnie funkcję tę sprawuje irlandzki kardynał Kevin Farrell i to on odwiedził ciało papieża w prywatnej kaplicy i zawołał jego imię, aby go obudzić.

Oto, co dokładnie dzieje się po śmierci papieża:

Potwierdzenie zgonu – kamerling udaje się do prywatnej kaplicy papieża, gdzie trzykrotnie wywołuje jego imię, próbując go obudzić. Jeśli nie otrzymuje odpowiedzi, potwierdza zgon.

– kamerling udaje się do prywatnej kaplicy papieża, gdzie trzykrotnie wywołuje jego imię, próbując go obudzić. Jeśli nie otrzymuje odpowiedzi, potwierdza zgon. Zniszczenie pierścienia papieskiego – Pierścień Rybaka, który służył jako pieczęć papieska, zostaje zniszczony, aby symbolicznie zakończyć pontyfikat i uniemożliwić fałszowanie dokumentów.

– Pierścień Rybaka, który służył jako pieczęć papieska, zostaje zniszczony, aby symbolicznie zakończyć pontyfikat i uniemożliwić fałszowanie dokumentów. Zapieczętowanie apartamentów papieskich – pomieszczenia, w których mieszkał papież, zostają zamknięte i opieczętowane do czasu wyboru następcy.

– pomieszczenia, w których mieszkał papież, zostają zamknięte i opieczętowane do czasu wyboru następcy. Ogłoszenie śmierci – kamerling powiadamia o śmierci papieża Kolegium Kardynalskie, a następnie Watykan wydaje oficjalne oświadczenie dla mediów.

– kamerling powiadamia o śmierci papieża Kolegium Kardynalskie, a następnie Watykan wydaje oficjalne oświadczenie dla mediów. Dziewięciodniowa żałoba (Novendiale) – rozpoczyna się okres żałoby, w czasie którego odbywają się modlitwy i uroczystości upamiętniające zmarłego papieża.

– rozpoczyna się okres żałoby, w czasie którego odbywają się modlitwy i uroczystości upamiętniające zmarłego papieża. Wystawienie ciała na widok publiczny – ciało papieża zostaje pobłogosławione, ubrane w szaty liturgiczne i wystawione w Bazylice św. Piotra, gdzie wierni oraz światowi przywódcy mogą oddać mu hołd.

– ciało papieża zostaje pobłogosławione, ubrane w szaty liturgiczne i wystawione w Bazylice św. Piotra, gdzie wierni oraz światowi przywódcy mogą oddać mu hołd. Uroczystości pogrzebowe – po kilku dniach odbywa się pogrzeb papieża zgodnie z tradycją Kościoła. Ciało zostaje umieszczone w trzech trumnach (cyprysowej, cynkowej i dębowej) i pochowane w krypcie Bazyliki św. Piotra lub innym miejscu wybranym przez zmarłego papieża.

– po kilku dniach odbywa się pogrzeb papieża zgodnie z tradycją Kościoła. Ciało zostaje umieszczone w trzech trumnach (cyprysowej, cynkowej i dębowej) i pochowane w krypcie Bazyliki św. Piotra lub innym miejscu wybranym przez zmarłego papieża. Zwołanie konklawe – Kolegium Kardynalskie organizuje wybory nowego papieża, które odbywają się w Kaplicy Sykstyńskiej.

– Kolegium Kardynalskie organizuje wybory nowego papieża, które odbywają się w Kaplicy Sykstyńskiej. Wybór nowego papieża – kardynałowie głosują, aż któryś z kandydatów uzyska wymagane 2/3 głosów. Po wyborze nowy papież przyjmuje imię i zostaje oficjalnie ogłoszony światu słowami Habemus Papam.

Co dzieje się z ciałem papieża po śmierci?

Ciało papieża zostaje pobłogosławione, ubrane w tradycyjne szaty pontyfikalne i wystawione w Bazylice Świętego Piotra, gdzie wierni mogą oddawać mu hołd. Papieża żegnają setki tysięcy ludzi, w tym zagraniczni przywódcy i dygnitarze. W tym czasie w kościołach na całym świecie codziennie odbywają się nabożeństwa modlitewne i Msze Requiem. Kiedyś powszechną praktyką było balsamowanie zwłok papieży - niektórym usuwano nawet organy wewnętrzne. W rzymskim kościele św. Wincentego i św. Anastazego znajdują się zabalsamowane serca 25 papieży, zachowane jako relikwie.

Co dzieje się z pierścieniem papieża po jego śmierci?

Po śmierci papieża jego pierścień, zwany Pierścieniem Rybaka, zostaje symbolicznie zniszczony. Jest to ważny rytuał, który oznacza oficjalne zakończenie pontyfikatu i zapobiega ewentualnemu fałszowaniu dokumentów papieskich. Pierścień, który przez lata służył jako pieczęć na oficjalnych dokumentach, jest najpierw przedstawiany Kolegium Kardynalskiemu, a następnie kamerling uderza w niego młotkiem lub rysuje na nim głębokie nacięcia, czyniąc go bezużytecznym. Ten gest podkreśla przejście Kościoła w stan sede vacante.

Kto zastępuje papieża po śmierci?

Po śmierci papieża jego obowiązki nie przechodzą automatycznie na żadną jedną osobę, lecz tymczasowo zarządza nimi kamerling, który administruje majątkiem i sprawami Watykanu do momentu wyboru nowego papieża. Nie ma on jednak władzy duchowej ani możliwości podejmowania kluczowych decyzji dotyczących doktryny Kościoła. W tym okresie, zwanym sede vacante (łac. „pusty tron”), Kolegium Kardynalskie przejmuje część obowiązków związanych z kierowaniem Kościołem i przygotowuje konklawe, czyli zgromadzenie kardynałów odpowiedzialnych za wybór nowego papieża. Do czasu ogłoszenia nowego zwierzchnika Kościoła zawieszone zostają niektóre funkcje watykańskiej administracji, a Stolica Apostolska działa w trybie przejściowym.

Jak wygląda pogrzeb papieża?

To, jak wygląda pogrzeb papieża wynika z wielowiekowej tradycji Kościoła katolickiego oraz woli samego papieża. Uroczystości zazwyczaj mają miejsce na placu św. Piotra i są celebrowane przez kardynała dziekana Kolegium Kardynalskiego. Podczas ceremonii odprawiana jest uroczysta msza żałobna, w trakcie której modlitwy i czytania podkreślają duchowe dziedzictwo zmarłego papieża. Następnie jego ciało zostaje umieszczone w trzech trumnach: pierwszej, cyprysowej (symbolizującej prostotę i śmiertelność), drugiej, cynkowej (zapewniającej konserwację), oraz trzeciej, dębowej lub orzechowej (pełniącej funkcję zewnętrznej ochrony). Po zakończeniu ceremonii trumny są opuszczane do krypty Bazyliki św. Piotra, gdzie papież zostaje pochowany, zgodnie z jego wolą i wcześniejszymi ustaleniami.

Papież Franciszek już w styczniu 2023, wspominając pogrzeb papieża Benedykta XVI, Franciszek zdradził, że będzie się on trochę różnił od dotychczasowych. Procedura ma być uproszczona:

To ostatnie czuwanie żałobne celebrowane w ten sposób, z ciałem papieża wystawionym poza trumną, na katafalku. Rozmawiałem z ceremoniarzem i wyeliminowaliśmy to i wiele innych rzeczy - tłumaczył papież.