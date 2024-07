Jak donosi KAI, włoskie media piszą, że papieski dokument jest "wezwaniem do przyzwoitości, staranności i odpowiedzialności". Choć Fabryka św. Piotra nie jest częścią Kurii Rzymskiej, to jej pracowników obejmuje wiele wymogów dotyczących nie tylko ich życia zawodowego. W jednym z paragrafów regulaminu napisano np. że personel „zobowiązuje się do przestrzegania zasad wzorowego zachowania religijnego i moralnego, także w życiu prywatnym i rodzinnym, zgodnie z nauczaniem Kościoła”.

Wymagane zaświadczenia

Regulamin stanowi, że aby dostać pracę w Fabryce Świętego Piotra, należy „wyznawać wiarę katolicką i żyć według jej zasad”. Przed podpisaniem umowy o pracę należy dostarczyć m.in. świadectwo chrztu, bierzmowania, a w przypadku osób w związkach małżeńskich – akt ślubu kościelnego. Wymagana jest zaświadczenie o zaangażowaniu religijnym, moralnym i cywilnym wydane przez proboszcza lub innego uprawnionego księdza. Wśród podstawowych zasad wykonywania obowiązków wymieniono uprzejmość oraz szacunek dla miejsca świętego, podczas pełnienia służby.

Tatuaże zakazane

Z szacunku dla godności i miejsca pracy zabronione są widoczne tatuaże oraz elementy body piercingu. Wskazuje się też na konieczność należytej dbałości o służbowy uniform, który nie może być noszony poza godzinami pracy. Wskazano, że pełnienie obowiązków w brudnym lub zaniedbanym stroju może poskutkować odpowiednimi karami.

Regulamin stanowi, że zawieszenie w obowiązkach lub zwolnienie z pracy grozi tym m.in. pracownikom, którzy będą przekazywać osobom trzecim informacje o tym, co dzieje się w bazylice i objęte jest zasadą poufności. Bez pozwolenia przełożonych nie mogą też przyjmować obcych osób w miejscu pracy, wynosić oryginalnych dokumentów i fotokopii oraz kopii elektronicznych i innego materiału archiwalnego. Zakazane jest w miejscu pracy otrzymywanie i wysyłanie prywatnej korespondencji oraz przyjmowanie i wykonywanie zleceń z zewnątrz.

Konieczna nowelizacja

Jak podaje KAI, regulaminu Fabryki św. Piotra zaktualizowano przed Jubileuszem 2025 podkreślając, że pracownicy tej instytucji mają bezpośredni kontakt z tysiącami wiernych i turystów przybywających do bazyliki św. Piotra, a co za tym idzie powinni być jej wizytówką. Chodzi m.in. o tzw. sampietrini, czyli osoby dbające o porządek, ustawienie krzeseł na papieskie celebracje, a także o rzemieślników różnych specjalności, dekoratorów, personel techniczny i konserwatorów dzieł sztuki, którzy zatrudnieni są w tej instytucji sięgającej swymi korzeniami XVI wieku, czyli powstania obecnej bazyliki watykańskiej.