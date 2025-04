Kwalifikacja wojskowa w 2025 roku jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 655) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 listopada 2024 r. dotyczące zasad jej przeprowadzania. To właśnie te dokumenty określają obowiązek osobistego stawienia się przed komisją wojskową, zasady przeprowadzania badań lekarskich oraz procedurę przyznawania jednej z kategorii zdolności do służby wojskowej.

Czy kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa?

Kwalifikacja wojskowa w Polsce jest obowiązkowa dla określonych grup obywateli. W 2025 roku obejmie około 230 tysięcy osób, w tym mężczyzn urodzonych w 2006 roku oraz osoby, które z różnych powodów nie przeszły jej wcześniej. Obowiązek ten dotyczy również kobiet posiadających kwalifikacje przydatne dla wojska, takie jak medycyna czy weterynaria. Celem kwalifikacji jest ocena zdolności do służby wojskowej oraz aktualizacja danych w ewidencji wojskowej.​

Reklama

Co grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej 2025?

Reklama

Niestawienie się na kwalifikację wojskową bez uzasadnionej przyczyny może skutkować poważnymi konsekwencjami. Osoby, które zignorują wezwanie, mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. W przypadku dalszego unikania obowiązku, możliwe jest przymusowe doprowadzenie przez policję, a nawet kara ograniczenia wolności w skrajnych przypadkach. Dodatkowo, brak stawienia się może skutkować problemami administracyjnymi, takimi jak trudności w uzyskaniu dokumentów urzędowych.

Co zrobić, żeby uniknąć kary za niestawienie się na kwalifikację wojskową 2025?

Jeśli z ważnych powodów, takich jak: choroba, wyjazd zagraniczny czy inne okoliczności losowe, nie jesteś w stanie stawić się na kwalifikacji wojskowej 2025, konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta najpóźniej w dniu, w którym byłeś zobowiązany do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Obowiązkiem jest wyjaśnienie przyczyn nieobecności. Po zgłoszeniu wójt bądź burmistrz wyznaczają nowy termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji.

Czy można przesunąć termin kwalifikacji wojskowej 2025?

Istnieje możliwość przesunięcia terminu kwalifikacji wojskowej 2025. Osoby, które nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie z ważnych powodów, powinny niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim organem administracyjnym, takim jak wójt, burmistrz lub prezydent miasta, aby ustalić nowy termin. Ważne jest, aby dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające przyczynę nieobecności.

Kto podlega obowiązkowej kwalifikacji wojskowej 2025?

Obowiązkowej kwalifikacji wojskowej w 2025 roku podlegają:​

mężczyźni urodzeni w 2006 roku;

mężczyźni urodzeni w latach 2001–2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2023 i 2024 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.;

kobiety posiadające kwalifikacje przydatne dla wojska, takie jak medycyna, weterynaria czy psychologia.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa 2025?

Kwalifikacja wojskowa to proces mający na celu ocenę zdolności obywateli do służby wojskowej. Podczas kwalifikacji przeprowadzane są badania lekarskie, a uczestnicy otrzymują książeczkę wojskową oraz określoną kategorię zdolności do służby. Kategorie te obejmują:​

A – zdolny do czynnej służby wojskowej;

– zdolny do czynnej służby wojskowej; B – czasowo niezdolny do służby;

– czasowo niezdolny do służby; D – niezdolny do służby w czasie pokoju;

– niezdolny do służby w czasie pokoju; E – trwale i całkowicie niezdolny do służby.​

Proces ten nie oznacza automatycznego powołania do służby, ale jest istotnym elementem systemu obronnego kraju.​

Kwalifikacja wojskowa 2025 - terminy

Kwalifikacja wojskowa w 2025 roku rozpoczęła się 3 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Terminy dla poszczególnych powiatów i miast są ustalane indywidualnie i publikowane na stronach internetowych Wojskowych Centrów Rekrutacji.