Trumna z ciałem papieża Franciszka została wystawiona w bazylice św. Piotra. Od odwiedzających oddziela ją barierka oraz kilka metrów przestrzeni. Dystans ten ma zapewnić należny zmarłemu szacunek i zachować powagę chwili. Mimo to wielu wiernych potraktowało wizytę przede wszystkim jako okazję do sfotografowania ciała papieża.

Bulwersujące sceny przy trumnie papieża Franciszka. Wierni robią sobie selfie

— Trumna jest ustawiona tak, że ciała za bardzo nie widać. Dlatego ludzie wyciągają ręce do góry tak, by móc uchwycić twarz papieża. Momentami to dosłownie las rąk. Trudno było na to nie zwrócić uwagi — relacjonuje wysłanniczka "Faktu", Anna Orłowska.

Niektórzy odwiedzający, wykazując się sporą śmiałością, decydują się na wykonywanie tzw. selfie w obecności trumny z ciałem papieża Franciszka. Jak zauważono, część osób przyniosła ze sobą specjalne kijki do selfie, które pozwalają na uniesienie telefonu jeszcze wyżej i uchwycenie szerszej perspektywy.

Dziennikarka "Faktu" zauważyła, że dla wielu to wydarzenie ma raczej charakter widowiska niż duchowego przeżycia. Uczestnicy nie tylko chętnie robili zdjęcia, ale równie entuzjastycznie je komentowali i oceniali.

– Po wyjściu z bazyliki ludzie siadają na murkach i pokazują sobie, jakie zdjęcia udało im się zrobić. Sami widzieliśmy hiszpańskojęzyczną rodzinę, która z entuzjazmem oglądała fotografie w telefonie – przekazała Anna Orłowska.

Pogrzeb papieża Franciszka. Kiedy i o której godzinie? Gdzie oglądać w TV?

Wierni z całego świata zadają sobie pytanie, kiedy i o której godzinie odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka. Watykan ogłosił, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 26 kwietnia, o godz. 10. Ceremonii przewodniczyć będzie Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Farrell, a w wydarzeniu wezmą udział głowy państw, duchowni oraz tysiące wiernych.

Transmisję pogrzebu papieża Franciszka zapowiedziały główne stacje w Polsce. Relację na żywo przeprowadzą:

TVP1,

TVP Info,

TVN24,

Polsat News.

Ceremonia będzie dostępna na kanale Vatican News na YouTube.