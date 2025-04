Kościół katolicki szykuje się do konklawe, które wyłoni następcę papieża Franciszka. Wśród elektorów znajdzie się czterech Polaków, ale tylko jeden z nich jest wymieniany w gronie kandydatów na nowego papieża. To kardynał Konrad Krajewski. Włoskie media okrzyknęły go "Robin Hoodem papieża". "Jego wierność linii Franciszka i autentyczność mogą uczynić go kandydatem kompromisowym" – pisze włoska "La Stampa".