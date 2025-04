Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia rano. Miał 88 lat. Trwają przygotowania do jego pogrzebu. Potem zwołane zostanie konklawe, w którym weźmie udział 135 kardynałów. Ruszyła już też giełda nazwisk faworytów do objęcia tronu Piotrowego.

Kardynał z Filipin zwany "azjatyckim Franciszkiem"

Na liście faworytów media wymieniają m.in. filipińskiego kardynała Luisa Antonio Tagle, nazywanego przez niektórych "azjatyckim Franciszkiem" lub "Wojtyłą z Azji". Purpurat ma nowoczesne poglądy i charyzmę. Jest też otwarty i widać, że lubi ludzi.

Luis Antonio Tagle kilka razy był w Polsce. W 2018 r. wygłosił rekolekcje dla kapłanów w łódzkiej bazylice archikatedralnej. Podczas swojego wystąpienia pochwalił się, że nie jest mu obcy język kraju, w którym gości.

Przepraszam, że nie umiem mówić po polsku. Jedyne polskie słowa, które znam, związane są z jedzeniem. Kiełbasa, pierniki. […] Wódka - powiedział podczas rekolekcji w Łodzi kardynał Tagle, czym wywołał rozbawienie wśród zgromadzonych w kościele.

Kim jest Luis Antonio Tagle?

Luis Antonio Tagle urodził się 21 czerwca 1957 r. w Manili. Jego babcia ze strony matki pochodziła z zamożnej chińskiej rodziny imigrantów. W dzieciństwie kardynała nazywano pieszczotliwie „Chito”. Początkowo miał zostać lekarzem, ale ostatecznie zdecydował się na drogę kapłańską. Uczył się w seminarium San José, a następnie studiował na uniwersytecie Ateneo de Manila, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuk pięknych. W 1982 r. został wyświęcony na księdza. Szybko został wykładowcą w lokalnym seminarium, a następnie objął funkcję rektora.

Studiował w Stanach Zjednoczonych, gdzie obronił doktorat. W 2001 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji Imus, a w 2011 r. arcybiskupem Manili. Rok później Benedykt XVI mianował go kardynałem. W 2015 r. Tagle objął funkcję prezesa Caritas Internationalis, którą pełnił do 2022 r. W 2020 r. Franciszek wyniósł Filipińczyka do rangi kardynała biskupa, co sugeruje, Tagle był w ówczesnym czasie faworytem jeśli chodzi o schedę po papieżu. W 2022 r. kardynał został pro-prefektem Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Kolejny raz na liście faworytów

To nie pierwszy raz, kiedy Luis Antonio Tagle jest typowany na przyszłego papieża. W 2013 r., tuż po rezygnacji Benedykta XVI, media twierdziły, że to właśnie Filipińczyk ma największe szanse na to, by stanąć na czele Kościoła katolickiego. Ostatecznie konklawe zdecydowało wtedy, że będzie to pochodzący z Argentyny Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek.