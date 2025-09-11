Wysłanie takich sił na granicę z Białorusią miałoby na celu zaznaczenie, że "każde wrogie działanie spotka się z odpowiedzią" – zaznacza "Le Figaro".

Przekroczenie czerwonej linii przez Rosję

Ocenia, że celem działań Rosji, która "przekracza czerwoną linię, rozszerzając na terytorium NATO ingerencje militarne dotąd ograniczone do Ukrainy", było "sondowanie zdolności NATO do reagowania". Dziennik przypomina, że "liczne europejskie służby wywiadowcze, zwłaszcza brytyjskie, wciąż ostrzegały przed ryzykiem ataku rosyjskiego, którego celem byłoby przetestowanie nas".

Drony wymierzone w "kluczowy filar Sojuszu"

Większość ekspertów obawiała się takiej akcji w krajach bałtyckich, jednak drony skierowane zostały ku Polsce, która jest "kluczowym filarem Sojuszu (Północnoatlantyckiego) na wschodzie" – relacjonuje "Le Figaro".

Putin przekonany, że Trump jest "papierowym tygrysem"?

Ocenia, że "operacja rosyjska przeciwko Polsce" jest przejawem chęci, by "sprowokować" prezydenta USA Donalda Trumpa po jego spotkaniu z polskim prezydentem Karolem Nawrockim i deklaracjach dotyczących żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dziennik stawia pytanie, czy Putin "działa w ten sposób dlatego, że nabrał przekonania, że Trump jest papierowym tygrysem, który nie przejdzie do czynów?".

Podkreśla, że kontekstem jest słabość krajów zachodnich, nękanych kryzysami wewnętrznymi, których głębokość jest niepokojąca, a także że przywódca Rosji Władimir Putin jest "mistrzem" w wykorzystywaniu słabości przeciwników.