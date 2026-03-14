Szef MSZ Iranu: Cieśnina Ormuz jest otwarta

W rzeczywistości cieśnina Ormuz jest otwarta. Zamknięta jest tylko dla tankowców i statków należących do naszych wrogów - powiedział Abbas Aragczi, szef MSZ Iranu.

Wiele tankowców i statków przepływa przez Cieśninę Ormuz, jest ona zamknięta tylko dla amerykańskich i izraelskich statków oraz tankowców - powiedział Aragczi w wywiadzie dla stacji telewizyjnej MS Now.

Oczywiście wielu z nich woli tego nie robić ze względów bezpieczeństwa. To nie ma z nami nic wspólnego - powiedział.

Minister spraw zagranicznych Iranu ostrzega USA

Minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył też w sobotę na platformie X, że "jeżeli ostrzelane zostaną instalacje energetyczne jego kraju, irańskie siły zbrojne zaatakują amerykańskie firmy w regionie i przedsiębiorstwa, w których USA mają udziały".

Iran odpowie na każdy atak na swoje obiekty energetyczne - napisał minister.

Jeszcze 9 marca, Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił zamknięcie cieśniny i zagroził, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć tą trasą.

Przez Ormuz przepływa około 20 proc. wykorzystywanej na świecie ropy naftowej i około 20 proc. skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła program reasekuracji o wartości 20 mld USD mający na celu ożywienie żeglugi przez ten niebezpieczny szlak.