To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tegoroczna impreza trwa aż cztery dni. Rozpoczął się w Boże Ciało, 4 czerwca i potrwa do niedzieli, 7 czerwca.

Festiwal w Opolu nazywany jest od lat "świętem polskiej piosenki". Od lat impreza organizowana jest i transmitowana przez TVP. Tak jest i tym razem. Piątek, 5 czerwca, to już drugi dzień festiwalu w Opolu 2026. Kto wystąpi? Jakie koncerty będzie mogła zobaczyć widownia w amfiteatrze w Opolu oraz widzowie przed telewizorami? O której godzinie zaczynają się poszczególne koncerty? Na którym kanale będzie można je zobaczyć?

Opole 2026 - piątek, 5 czerwca - dzień drugi. Gdzie i o której oglądać?

Koncerty podczas drugiego dnia festiwalu w Opolu 2026 będą transmitowane na żywo w TVP. Emitować je będzie TVP1 oraz TVP Polonia. Pierwszy koncert rozpocznie się o godz. 20:00. Drugi koncert rozpocznie się o godz. 22:15.

Drugi dzień festiwalu w Opolu 2026 będzie będzie można również oglądać w sieci a dokładnie na platformie VOD TVP – zarówno na stronie VOD.TVP.PL, jak i w aplikacji mobilnej TVP VOD.

Opole 2026 - piątek, 5 czerwca - dzień drugi. Kto wystąpi?

Premiery

Drugi dzień festiwalu w Opolu 2026 rozpocznie się od koncertu Premiery. Zaśpiewają w nim zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Anna Iwanek – laureatka nagrody Jury, oraz Katarzyna Żak – laureatka nagrody im. Karola Musioła.

Artyści, którzy również wystąpią podczas koncertu Premiery na festiwalu w Opolu 2026 i zaprezentują swoje nowe piosenki to:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska ("Fale")

Michał Wiśniewski ("Do moich dzieci")

Kuba Szmajkowski ("Porto")

Vix.N ("Stara Dusza")

Poparzeni Kawą Trzy ("Twoje oczy")

Maciej Skiba ("Wołam")

Darya i Fabijański ("Nieidealna")

Krzysztof Iwaneczko ("Zatrzymaj się")

Sargis ("Ziemia")

zwycięzca 16. edycji The Voice of Poland – Jan Piwowarczyk ("Halo Houston").

30-lecie Justyny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska będzie drugą, po Ani Wyszkoni, gwiazdą, która będzie świętowała swój jubileusz na tegorocznym festiwalu w Opolu.

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Po raz drugi podczas festiwalu w Opolu odbędzie się koncert "Hip Hop. Jedno Podwórko 2". Wystąpią takie gwiazdy tego gatunku i nie tylko jak:

O.S.T.R.

Katarzyna Nosowska

Vienio X Kosi

DonGuralesko

Fukaj X Zalia

Łona

Sarius

Ryfa Ri

Eldo

Grammatik

OG Kamka

Molesta Ewenement i Numer Raz.

Opole 2026 - piątek, 5 czerwca - dzień drugi. Kto poprowadzi koncerty?

Każdy z koncertów podczas drugiego dnia festiwalu w Opolu 2026 będzie miał innych prowadzących. Gospodarzami koncertu Premier będą gwiazdy TVP: Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. Prowadzącym drugą część, czyli "Hip Hop. Jedno Podwórko 2" będzie Tomasz Kleyff CNE.