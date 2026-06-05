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Festiwal Opole 2026. Dzień drugi. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 08:45
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Opole
Festiwal Opole 2026. Drugi dzień. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]/AKPA
Ruszył festiwal w Opolu 2026. To święto polskiej muzyki trwa aż cztery dni. Piątek, 5 czerwca to drugi dzień festiwalu w Opolu. Kto ? Jakie koncerty zobaczą widzowie i publiczność w opolskim amfiteatrze? ? Gdzie i o której będą transmitowane?

To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tegoroczna impreza trwa aż cztery dni. Rozpoczął się w Boże Ciało, 4 czerwca i potrwa do niedzieli, 7 czerwca.

Festiwal w Opolu nazywany jest od lat "świętem polskiej piosenki". Od lat impreza organizowana jest i transmitowana przez TVP. Tak jest i tym razem. Piątek, 5 czerwca, to już drugi dzień festiwalu w Opolu 2026. Kto wystąpi? Jakie koncerty będzie mogła zobaczyć widownia w amfiteatrze w Opolu oraz widzowie przed telewizorami? O której godzinie zaczynają się poszczególne koncerty? Na którym kanale będzie można je zobaczyć?

Opole Festiwal 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]
Opole Festiwal 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]

Opole 2026 - piątek, 5 czerwca - dzień drugi. Gdzie i o której oglądać?

Koncerty podczas drugiego dnia festiwalu w Opolu 2026 będą transmitowane na żywo w TVP. Emitować je będzie TVP1 oraz TVP Polonia. Pierwszy koncert rozpocznie się o godz. 20:00. Drugi koncert rozpocznie się o godz. 22:15.

Drugi dzień festiwalu w Opolu 2026 będzie będzie można również oglądać w sieci a dokładnie na platformie VOD TVP – zarówno na stronie VOD.TVP.PL, jak i w aplikacji mobilnej TVP VOD.

Opole 2026 - piątek, 5 czerwca - dzień drugi. Kto wystąpi?

Premiery

Drugi dzień festiwalu w Opolu 2026 rozpocznie się od koncertu Premiery. Zaśpiewają w nim zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Anna Iwanek – laureatka nagrody Jury, oraz Katarzyna Żak – laureatka nagrody im. Karola Musioła.

Artyści, którzy również wystąpią podczas koncertu Premiery na festiwalu w Opolu 2026 i zaprezentują swoje nowe piosenki to:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska ("Fale")
  • Michał Wiśniewski ("Do moich dzieci")
  • Kuba Szmajkowski ("Porto")
  • Vix.N ("Stara Dusza")
  • Poparzeni Kawą Trzy ("Twoje oczy")
  • Maciej Skiba ("Wołam")
  • Darya i Fabijański ("Nieidealna")
  • Krzysztof Iwaneczko ("Zatrzymaj się")
  • Sargis ("Ziemia")
  • zwycięzca 16. edycji The Voice of Poland – Jan Piwowarczyk ("Halo Houston").

30-lecie Justyny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska będzie drugą, po Ani Wyszkoni, gwiazdą, która będzie świętowała swój jubileusz na tegorocznym festiwalu w Opolu.

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Po raz drugi podczas festiwalu w Opolu odbędzie się koncert "Hip Hop. Jedno Podwórko 2". Wystąpią takie gwiazdy tego gatunku i nie tylko jak:

  • O.S.T.R.
  • Katarzyna Nosowska
  • Vienio X Kosi
  • DonGuralesko
  • Fukaj X Zalia
  • Łona
  • Sarius
  • Ryfa Ri
  • Eldo
  • Grammatik
  • OG Kamka
  • Molesta Ewenement i Numer Raz.

Opole 2026 - piątek, 5 czerwca - dzień drugi. Kto poprowadzi koncerty?

Każdy z koncertów podczas drugiego dnia festiwalu w Opolu 2026 będzie miał innych prowadzących. Gospodarzami koncertu Premier będą gwiazdy TVP: Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. Prowadzącym drugą część, czyli "Hip Hop. Jedno Podwórko 2" będzie Tomasz Kleyff CNE.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpkto wystąpikiedy i gdzie oglądaćopole 2026
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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