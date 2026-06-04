To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tym razem ta muzyczna uczta potrwa aż cztery dni. Rozpocznie się już w Boże Ciało, 4 czerwca i zakończy w niedzielę, 7 czerwca.

Wszystkie koncerty a jest ich dosyć dużo, będzie można oglądać na antenie TVP1. Kto i kiedy wystąpi? Jakie koncerty będzie mogła zobaczyć widownia w amfiteatrze w Opolu oraz widzowie przed telewizorami?

Opole 2026 - czwartek, 4 czerwca - dzień pierwszy

Debiuty

Festiwal Opole 2026 rozpocznie się konkursem "Debiuty". O tytuł najlepszego debiutanta zawalczą Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć i zespół 21 Gram.

Zwycięzcę wybierze jury a także widzowie. Gościnnie wystąpią też laureaci Debiutów z tamtego roku - Stasiek Kukulski i Daniel Godson. Widzowie zobaczą też występy Natalii Przybysz oraz Kuby i Antka Sojki - synów Stanisława Soyki. Zaśpiewają również Natalia Szroeder, Anna Maria Jopek, Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, Natalia Przybysz, Antek i Kuba Soyka oraz Doda. Prowadzącymi będą Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski i Artur Orzech.

30-lecie Ani Wyszkoni

Pierwszego dnia festiwalu w Opolu 2026 Ania Wyszkoni będzie świętowała 30-lecie kariery artystycznej. Z tej okazji odbędzie się recital.

SuperJedynki

SuperJedynki to z kolei przegląd przebojów różnych pokoleń artystów. Wystąpią Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Afromental, Renata Przemyk, Dżem, Kombii, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Majka Jeżowska i Dawid Kwiatkowski, a prowadzącymi będą Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś oraz Maciej Orłoś.

Opole 2026 - piątek, 5 czerwca - dzień drugi

Premiery

Na scenie amfiteatru w Opolu podczas koncertu "Premier" pojawią się laureatki zeszłorocznych Premier - Katarzyna Żak i Anna Iwanek. Pojawią się również takie gwiazdy jak:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"

Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"

Sargis – "Ziemia"

Maciej Skiba – "Wołam"

Kuba Szmajkowski – "Porto"

Vix.N – "Stara dusza"

Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"

30-lecie Justyny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska będzie drugą, po Ani Wyszkoni, gwiazdą, która będzie świętowała swój jubileusz w Opolu.

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Po raz drugi podczas festiwalu w Opolu odbędzie się koncert "Hip Hop. Jedno Podwórko 2". Wystąpią takie gwiazdy tego gatunku i nie tylko jak: O.S.T.R., Katarzyna Nosowska, Vienio X Kosi, DonGuralesko, Fukaj X Zalia, Łona, Sarius, Ryfa Ri, Eldo, Grammatik, OG Kamka, Molesta Ewenement i Numer Raz. Prowadzącym będzie Tomasz Kleyff CNE.

Opole 2026 - sobota, 6 czerwca - dzień trzeci

Autobiografia

Opole świętować będzie 80. urodziny Bogdana Olewicza. Piosenki, które napisał, zaśpiewają Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Perfect & Łukasz Drapała, Alicja, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, Golden Life, Universe, Urszula, Olga Szomańska, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Mlynkova, Michał Lech i Echomotion. Wyjątkowy koncert poprowadzą Ola Budka i Marek Niedźwiecki.

Kabareton

Kabarety to obowiązkowy element festiwalu w Opolu. W tym roku Kabareton w Opolu to skecze Neonówki, która świętuje 26-lecie działalności.

Opole 2026 - niedziela, 7 czerwca - dzień czwarty

40-lecie Lady Pank

Ostatni dzień festiwalu Opole 2026 rozpocznie się od koncertu z 40-lecia zespołu Lady Pank. Zespół wykona swoje największe hity

"Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"

Ostatni koncert podczas festiwalu w Opolu 2026 to koncert poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej oraz Magdy Umer. Zaśpiewają w nim takie gwiazdy jak: Hanna Śleszyńska, Natalia Szroeder, Piotr Polk, Kuba Badach, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski, Alicja Szemplińska, Maciej Musiałowski, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Żak, Katarzyna Dąbrowska, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny, Adam Nowak, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz i Wiktor Zborowski.

Festiwal w Opolu 2026. O której emisja koncertów?

Emisja we wszystkie dni festiwalu w Opolu 2026 będzie rozpoczynać się o godz. 20:00.