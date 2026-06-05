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Żebranie w Polsce będzie legalne. Jest projekt zmian

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 12:12
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Żebranie w Polsce będzie legalne. Jest projekt zmian
Żebranie w Polsce będzie legalne. Jest projekt zmian/Shutterstock
Koniec kar za żebranie? Do Sejmu trafił projekt zmian, który popiera m.in. rzecznik praw obywatelskich. Propozycja wywołuje jednak gorącą dyskusję i nie brakuje jej przeciwników.

Obecnie żebranie podlega karze

O sprawie pisze "Rzeczpospolita".

Gazeta przypomina, że obecnie temu, kto „mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym” grozi kara ograniczenia wolności, grzywna do 1,5 tys. zł albo nagana. Przepis ten ma zniknąć z kodeksu wykroczeń. Chce tego Parlamentarny Zespół ds. Zakończenia Bezdomności, w którym zasiadają ponad podziałami posłowie i senatorowie z PiS, KO i Razem.

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Przepis jest przestarzały?

Argument o tym, że przepis jest przestarzały i nie wiadomo, do czego służy, jest jednym z najczęściej powtarzanych. „Mamy dane, że żebractwo stanowi środek utrzymania dla części osób będących w kryzysie bezdomności, więc jest to takie błędne koło” – mówił cytowany przez „Rz” dr Adam Ploszka z Centrum Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem, utrzymywanie tego przepisu utrudnia wychodzenie z bezdomności. Ekspert stwierdził ponadto, że przepis jest skonstruowany nieprecyzyjnie, bo zakazuje żebractwa przez osoby „mające środki egzystencji lub będące zdolnymi do pracy”, tymczasem często trudno stwierdzić, kto spełnia te kryteria.

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Depenalizacja żebractwa ma nie być całkowita

Z informacji przedstawionych podczas posiedzenia zespołu wynika, że depenalizacja żebractwa ma nie być całkowita. Projekt przewiduje jedynie wykreślenie przepisu o „żebraniu” przez osoby „mające środki egzystencji lub będące zdolne do pracy”. W kodeksie wykroczeń mają pozostać przepisy zakazujące żebrania natarczywego, oszukańczego lub z wykorzystaniem dzieci - pisze gazeta.

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Źródło PAP
Tematy: prawobezdomnośćkryzys bezdomnościżebrak
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