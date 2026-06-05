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Burza po decyzji MON. 700 mln zł z SAFE wydane. Gen. Gromadziński: Jestem zażenowany

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:53
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Awanse generalskie w Pa?acu Prezydenckim
Burza po decyzji MON. 700 mln zł z SAFE wydane. Gen. Gromadziński: Jestem zażenowany/East News
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło gigantyczny kontrakt na dostawę nowoczesnego wyposażenia ochronnego dla żołnierzy. Za ponad 700 milionów złotych, pochodzących z unijnego programu SAFE, do polskiej armii trafi 300 tysięcy zaawansowanych hełmów kompozytowych HBT-02. Choć kierownictwo resortu mówi o cywilizacyjnym skoku i ostatecznym pożegnaniu reliktów z czasów PRL, w środowisku wojskowym wybuchła burza. Generał Jarosław Gromadziński ostro skrytykował decyzję rządu.

Rząd kupuje hełmy za środki z SAFE

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk opublikował nagranie na X, na którym pokazał co zakupiono za środki z unijnej pożyczki SAFE. 300 tysięcy hełmów bojowych HBT-02 zostało zakontraktowane w ramach programu SAFE za ponad 700 milionów złotych – powiedział.

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To nie jest zwyczajny hełm, to jest hełm z programu Tytan, jeden z najnowocześniejszych na świecie. Właśnie podpisaliśmy umowę na zakup, uwaga, 300 tys. takich hełmów dla żołnierzy Wojska Polskiego za ponad 700 mln zł w ramach programu SAFE - mówi polityk na nagraniu.

Wtedy, kiedy w 2023 roku przyszliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej, to wciąż, uwaga, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy miało hełmy stalowe. Ten okres bezpowrotnie minął. Dzisiaj są to hełmy kompozytowe. A to jest kolejne wcielenie hełmu, które dla żołnierzy będzie podstawą wyposażenia. Zdejmowana szczęka, gogle, ale przede wszystkim możliwość dopasowania tego hełmu do swoich wymagań. Tytaniczna praca została wykonana przed tym hełmie. Te hełmy właśnie trafiły do produkcji – dodał wiceminister.

Gen. Jarosław Gromadziński: Mnie to przeraża

Na wpis wiceszefa MON zareagował gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński, były dowódca Eurokorpusu, twórca 18. Dywizji Zmechanizowanej. Ocenił, że wyposażenie takie jak hełmy powinno być zakupione już dawno.

Jeśli pożyczka SAFE jest brana po to, aby kupić hełmy… to mnie to przeraża. Takie zakupy powinny być dawno zrealizowane!!! Dziś Pan Minister się tym chwali. Jestem zażenowany. Zgodnie z obietnicami MON, pożyczka SAFE miała budować realne zdolności Sił Zbrojnych RP – wyjasnia wojskowy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SAFEwojskoCezary TomczykJarosław Gromadziński
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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