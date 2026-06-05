Rząd kupuje hełmy za środki z SAFE

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk opublikował nagranie na X, na którym pokazał co zakupiono za środki z unijnej pożyczki SAFE. 300 tysięcy hełmów bojowych HBT-02 zostało zakontraktowane w ramach programu SAFE za ponad 700 milionów złotych – powiedział.

To nie jest zwyczajny hełm, to jest hełm z programu Tytan, jeden z najnowocześniejszych na świecie. Właśnie podpisaliśmy umowę na zakup, uwaga, 300 tys. takich hełmów dla żołnierzy Wojska Polskiego za ponad 700 mln zł w ramach programu SAFE - mówi polityk na nagraniu.

Wtedy, kiedy w 2023 roku przyszliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej, to wciąż, uwaga, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy miało hełmy stalowe. Ten okres bezpowrotnie minął. Dzisiaj są to hełmy kompozytowe. A to jest kolejne wcielenie hełmu, które dla żołnierzy będzie podstawą wyposażenia. Zdejmowana szczęka, gogle, ale przede wszystkim możliwość dopasowania tego hełmu do swoich wymagań. Tytaniczna praca została wykonana przed tym hełmie. Te hełmy właśnie trafiły do produkcji – dodał wiceminister.

300 tysięcy 🪖 hełmów bojowych HBT-02 zostało zakontraktowane w ramach programu SAFE za ponad 700 milionów złotych! #PolskaSAFE pic.twitter.com/Gj0oEN0FD7 — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) June 3, 2026 Rozwiń

Gen. Jarosław Gromadziński: Mnie to przeraża

Na wpis wiceszefa MON zareagował gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński, były dowódca Eurokorpusu, twórca 18. Dywizji Zmechanizowanej. Ocenił, że wyposażenie takie jak hełmy powinno być zakupione już dawno.

Jeśli pożyczka SAFE jest brana po to, aby kupić hełmy… to mnie to przeraża. Takie zakupy powinny być dawno zrealizowane!!! Dziś Pan Minister się tym chwali. Jestem zażenowany. Zgodnie z obietnicami MON, pożyczka SAFE miała budować realne zdolności Sił Zbrojnych RP – wyjasnia wojskowy.