Premier o eksplozji drona w Rumunii. "Jesteśmy przygotowani na eskalację napięć"

Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało w piątek, że w pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski nieznanego pochodzenia. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie.

Donald Tusk: ostrzegałem europejskich partnerów

Premier - który bierze udział w piątkowym szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze - zapytany przez dziennikarzy o tę sytuację zaznaczył, że dla Polski nie stanowi ona zaskoczenia. "Jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można spodziewać się różnych zdarzeń (...), czasami intencjonalnych, czasami nie" - powiedział. Dodał, że "generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć". "Musimy być na to przygotowani i Polska stara się być na to przygotowana"- powiedział Tusk.

Jeden dron eskplodował w porcie, odnaleziono jeszcze dwa

Agencja Reutera, powołując się na lokalny portal Digi24 podała, że w wyniku działań poszukiwawczych podjętych po eksplozji drona koło portu w Konstancy odnaleziono trzy morskie bezzałogowce. Rumuńskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że w rejon eksplozji skierowano dwa śmigłowce, by sprawdzić, czy w okolicy znajdują się inne bezzałogowce.

Ewakuacja wybrzeża w Konstancy i Czerwony Plan Interwencyjny

Ambasada RP w Rumunii poinformowała o ewakuacji wybrzeża w Konstancy w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji bezzałogowca. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych.

Szefowa KE o "konsekwencji wojny Rosji przeciwko Ukrainie"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaznaczyła w piątkowym wpisie na X. że eksplozja drona w Konstancy, to "bezpośrednia konsekwencja wojny Rosji przeciwko Ukrainie". Wojna ta - dodała - staje się „w coraz większym stopniu bezpośrednim zagrożeniem dla państw” na wschodniej granicy UE. Szefowa KE zapewniła, że o bezwarunkowej solidarności z każdym państwem członkowskim narażonym na te zagrożenia. "Nasza odpowiedź musi odpowiadać pilności sprawy” - podkreśliła von der Leyen.

Zaznaczyła ponadto, że Europa dokonuje znaczących inwestycji w zdolności antydronowe, obronę powietrzną i systemy wczesnego ostrzegania, a unijny program dozbrajania SAFE "pomoże zbudować silniejszą Rumunię i silniejszą Europę".

Szczyt UE-Bałkany o bezpieczeństwie

Podczas piątkowego szczytu UE-Bałkany Zachodnie - poświęconego głównie perspektywom rozszerzenia UE o państwa tego regionu - poruszane mają być także "kwestie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, w tym rozwoju odporności na zagrożenia hybrydowe, oraz połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych".