Viktor Orban znokautowany. Węgrzy nie mają wątpliwości co do Magyara [SONDAŻ]

Badanie wykazało, że partia rządząca ma obecnie bazę 4,4 mln zwolenników, podczas gdy rządzący krajem do maja Fidesz ma ich nie więcej niż 1,4 mln.

Tisza - absolutny rekord poparcia na Węgrzech

Komentujący badanie dziennik "Nepszava" podkreślił, że od 1990 roku żadna partia nie uzyskała tak dużego poparcia jak Tisza. Do tej pory Fidesz utrzymywał ten rekord po wyborach w 2010 roku, kiedy poparcie dla ugrupowania wśród zadeklarowanych wyborców wynosiło 68 proc.

Fidesz stale traci poparcie

Dziennik przypomniał, że po przegranych 12 kwietnia wyborach Fidesz stracił ok. miliona wyborców. Komentujący na Facebooku wyniki premier Magyar zapewnił, że „poczuwa się do odpowiedzialności i będzie spełniać swój obowiązek”.

Tisza ma większość konstytucyjną

Tisza zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Wynik ten dał partii Magyara większość konstytucyjną.