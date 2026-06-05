Zełenski poinformował o sukcesie. Realizacja ważnej umowy z Rosją

"Jeszcze 185 ukraińskich obrońców wraca dziś do domu z rosyjskiej niewoli. Wraz z obrońcami powraca również jeden cywil. Są to żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej i Państwowej Służby Granicznej. Szeregowi, sierżanci i oficerowie" - napisał szef państwa w serwisach społecznościowych.

Ukraińscy jeńcy wracają do domu

Wyjaśnił, że odzyskani od strony rosyjskiej jeńcy to m.in. obrońcy Mariupola i zakładów Azowstal w tym okupowanym dziś mieście, a także żołnierze, którzy walczyli na kierunkach: donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim, kijowskim i kurskim.