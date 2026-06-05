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Zełenski poinformował o sukcesie. Realizacja ważnej umowy z Rosją

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 14:22
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Zełenski
Wołodymir Zełenski o wymianie jeńcow/PAP/EPA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy; niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku.

"Jeszcze 185 ukraińskich obrońców wraca dziś do domu z rosyjskiej niewoli. Wraz z obrońcami powraca również jeden cywil. Są to żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej i Państwowej Służby Granicznej. Szeregowi, sierżanci i oficerowie" - napisał szef państwa w serwisach społecznościowych.

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Wyjaśnił, że odzyskani od strony rosyjskiej jeńcy to m.in. obrońcy Mariupola i zakładów Azowstal w tym okupowanym dziś mieście, a także żołnierze, którzy walczyli na kierunkach: donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim, kijowskim i kurskim.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawołodymyr zełenski
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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