Ursula von der Leyen ostrzega przed Rosją. "Coraz większe zagrożeniem dla wschodu UE"

Wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukrainie "staje się coraz bardziej bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na naszej wschodniej granicy" - powiedziała von der Leyen.

"Bezpośrednia konsekwencja rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainę"

Zapewniła o pełnej solidarności UE z państwami unijnymi narażonymi na tego rodzaju zagrożenia. Podkreśliła również, że Unia inwestuje w rozwój zdolności antydronowych, systemów obrony powietrznej oraz wczesnego ostrzegania. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa również przekazał Rumunii wyrazy wsparcia. Zwrócił uwagę, że był to trzeci poważny incydent związany z bezpieczeństwem na rumuńskim terytorium w ostatnich tygodniach. "Incydenty te są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie" - napisał na portalu X. Potępił powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE i zapewnił o niezmiennym zaangażowaniu Unii na rzecz bezpieczeństwa wszystkich krajów Wspólnoty.

In Tivat for an important EU–Western Balkans summit.



My message to the Western Balkans is clear: the EU is committed to enlargement. Now is the time to seize the momentum and deliver on reforms. https://t.co/4xMSovm2Ax — António Costa (@eucopresident) June 5, 2026

Eksplozja drona w porcie w Rumunii

Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym - poinformowało ministerstwo obrony Rumunii. W pobliżu znaleziono też trzy inne morskie bezzałogowce. Resort przekazał w komunikacie, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia drona, a także należy on „do typu (bezzałogowca - PAP) używanego w wojnie w Ukrainie”. Władze poinformowały o ewakuacji personelu portu i wprowadzeniu środków bezpieczeństwa przewidzianych na wypadek podobnych sytuacji.