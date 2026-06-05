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Ursula von der Leyen ostrzega przed Rosją. "Coraz większe zagrożeniem dla wschodu UE"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
12 minut temu
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Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen ostrzega/PAP/EPA
Agresja Rosji staje się coraz bardziej bezpośrednim zagrożeniem dla krajów wschodniej części UE - stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Takiego samego zdania jest szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Oboje wyrazili w piątek solidarność z Rumunią po eksplozji drona koło portu w Konstancy.

Wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukrainie "staje się coraz bardziej bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na naszej wschodniej granicy" - powiedziała von der Leyen.

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"Bezpośrednia konsekwencja rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainę"

Zapewniła o pełnej solidarności UE z państwami unijnymi narażonymi na tego rodzaju zagrożenia. Podkreśliła również, że Unia inwestuje w rozwój zdolności antydronowych, systemów obrony powietrznej oraz wczesnego ostrzegania. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa również przekazał Rumunii wyrazy wsparcia. Zwrócił uwagę, że był to trzeci poważny incydent związany z bezpieczeństwem na rumuńskim terytorium w ostatnich tygodniach. "Incydenty te są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie" - napisał na portalu X. Potępił powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE i zapewnił o niezmiennym zaangażowaniu Unii na rzecz bezpieczeństwa wszystkich krajów Wspólnoty.

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Eksplozja drona w porcie w Rumunii

Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym - poinformowało ministerstwo obrony Rumunii. W pobliżu znaleziono też trzy inne morskie bezzałogowce. Resort przekazał w komunikacie, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia drona, a także należy on „do typu (bezzałogowca - PAP) używanego w wojnie w Ukrainie”. Władze poinformowały o ewakuacji personelu portu i wprowadzeniu środków bezpieczeństwa przewidzianych na wypadek podobnych sytuacji.

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Źródło PAP
Tematy: RosjaUrsula von der Leyenwojna
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Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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