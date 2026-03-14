"Iran miał w planach przejęcie całego Bliskiego Wschodu i całkowite unicestwienie Izraela. TAK JAK SAM IRAN, TE PLANY TERAZ SĄ MARTWE. Prezydent DONALD J. TRUMP" - napisał prezydent w swoim serwisie Truth Social. Nie podał więcej szczegółów.

Wcześniej w piątek Trump poinformował, że amerykańskie siły przeprowadziły "jedno z najsilniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu", niszcząc "wszystkie cele militarne" na irańskiej wyspie Chark.

Przekazał, że "ze względów przyzwoitości” nie "zgładził” infrastruktury naftowej na wyspie. "Jednak, jeśli Iran albo ktokolwiek inny zrobi cokolwiek, by utrudniać swobodne i bezpieczne przejście statków przez cieśninę Ormuz, natychmiast zrewiduję tę decyzję" - zagroził prezydent.

Powiedział też w piątek dziennikarzom, że wojna z Iranem będzie trwała tyle, "ile będzie trzeba”. Zaznaczył, że z militarnego punktu widzenia Amerykanie "wyprzedzają harmonogram”.

Przyznał również, że cele USA i Izraela w kwestii Iranu mogą się "trochę różnić”. Powiadomił też, że "dużo” rozmawia z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.