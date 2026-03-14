"Wiele krajów, zwłaszcza te, których dotyka irańska próba zamknięcia cieśniny Ormuz, wyśle okręty wojenne, razem z USA, by zapewnić, że cieśnina pozostanie otwarta i bezpieczna" - ogłosił Trump w swoim serwisie Truth Social.

"Zniszczyliśmy już 100 proc. irańskiego potencjału wojskowego, ale (Irańczycy) z łatwością mogą wysłać jednego czy dwa drony, podłożyć minę, czy wystrzelić pocisk krótkiego zasięgu gdzieś wzdłuż tego szlaku wodnego albo w jego obrębie, bez względu na to, jak bardzo są pokonani" - kontynuował.

"Będziemy piekielnie bombardować". Trump: Wiele państw wyśle okręty do cieśniny Ormuz

Wyraził nadzieję, że Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i inne kraje, "dotknięte tą sztuczną przeszkodą", wyślą okręty do tego regionu, by "cieśnina Ormuz nie stanowiła więcej zagrożenia ze strony kraju, który został całkowicie zdziesiątkowany".

"W tym czasie Stany Zjednoczone będą piekielnie bombardować wybrzeże i nieustannie ostrzeliwać irańskie łodzie i statki. Tak czy inaczej, wkrótce cieśnina Ormuz będzie OTWARTA, BEZPIECZNA i WOLNA!" - zapewnił prezydent, odnosząc się do tego kluczowego szlaku transportowego dla ropy naftowej i gazu ziemnego, zamkniętego przez Iran w reakcji na amerykańsko-izraelskie ataki. W rezultacie ceny ropy na giełdach znacząco wzrosły.

Władze USA zapowiadały, że amerykańska marynarka wojenna będzie eskortować tankowce przez cieśninę Ormuz, gdy będzie taka możliwość. Minister energii USA Chris Wright nie wykluczył w czwartek, że stanie się to przed końcem marca. Zapowiedział współpracę z innymi krajami w sprawie otwarcia cieśniny.

W innym sobotnim wpisie Trump odniósł się do doniesień amerykańskich mediów, m.in. gazety "Wall Street Journal", na temat amerykańskich tankowców powietrznych.

W piątek dziennik napisał, że pięć takich amerykańskich maszyn zostało uszkodzonych podczas irańskiego ataku rakietowego na bazę lotniczą w Arabii Saudyjskiej w ostatnich dniach. Tankowce nie zostały całkiem zniszczone i przechodzą naprawę - powiedział jeden z przedstawicieli władz, cytowany przez dziennik.

Trump skrytykował media, zarzucając im "celowe" podawanie "mylących" informacji. Oskarżył dzienniki "WSJ" i "New York Times" oraz inne amerykańskie media, które określił jako "zdegenerowane", że chcą, aby USA przegrały wojnę. "To naprawdę chorzy i obłąkani ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy ze szkód, jakie wyrządzają Stanom ZjednoczonymAmeryki" - grzmiał.

Prezydent przekazał, że cztery z pięciu samolotów "praktycznie nie miało uszkodzeń" i już wróciło do służby. Jeden był uszkodzony w trochę większym stopniu, ale niedługo też wróci do pełnienia zadań - zapewnił.

"Media fake news nienawidzą informować o tym, jak dobrze amerykańskie wojsko radzi sobie z Iranem, który jest całkowicie pokonany i chce porozumienia, ale nie takiego porozumienia, które ja bym zaakceptował!" - oświadczył w innym wpisie prezydent.